Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, yurt içinde ve yurt dışında aldığı siparişler sayesinde çözüm ortağı olarak gördüğü alt yüklenicilerine yüklü miktarda iş hacmi oluşturuyor. Elektronik teknolojisi ve sistem entegrasyonu sektöründe ASELSAN, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine yüksek katma değerli, yenilikçi ve güvenilir ürünler geşiltiriyor.

Türkiye'nin teknoloji sektöründe dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen firma, haberleşme ve bilgi teknolojileri, mikro elektronik güdüm ve elektro-optik sistemler, radar ve elektronik harp sistemleri, savunma sistem teknolojileri ve ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon sistemleri alanlarında çalışmalar yürütüyor. 5 Bin 500 Kişilik İstihdam

Yürüttüğü çalışmalar sonucunda geliştirdiği askeri ve sivil ürünleri yurt içinde ve yurt dışında bir çok müşterisine ulaşan firma, geçen sene gerçekleştirdiği satışların yüzde 70'lik kısmını savunma sanayisine, yüzde 16'lık kısmını ise kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yaptı. Satışların yüzde 14'ü ihraç edildi. 5 bin 500 kişiyi istihdam eden ASELSAN'ın personellerinin yüzde 62'si mühendis. ASELSAN'ın 6 Ar-Ge merkezinde 3 bin 205 Ar-Ge çalışanı istihdam ediliyor.