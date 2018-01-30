ASELSAN 2017'de 900 Milyon Dolarlık İş Aldı
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ASELSAN 2017'de 900 Milyon Dolarlık İş Aldı


ASELSAN 2017'de 900 Milyon Dolarlık İş Aldı
ASELSAN 2017'de 900 Milyon Dolarlık İş Aldı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-30 Saat: 13:57:21
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ASELSAN, geçen sene KOBİ ve yurt içi alt yüklenicilerinden 900 milyon dolar tutarında iş ve hizmet aldı.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, yurt içinde ve yurt dışında aldığı siparişler sayesinde çözüm ortağı olarak gördüğü alt yüklenicilerine yüklü miktarda iş hacmi oluşturuyor. Elektronik teknolojisi ve sistem entegrasyonu sektöründe ASELSAN, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine yüksek katma değerli, yenilikçi ve güvenilir ürünler geşiltiriyor. 

Türkiye'nin teknoloji sektöründe dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen firma, haberleşme ve bilgi teknolojileri, mikro elektronik güdüm ve elektro-optik sistemler, radar ve elektronik harp sistemleri, savunma sistem teknolojileri ve ulaşım, güvenlik, enerji ve otomasyon sistemleri alanlarında çalışmalar yürütüyor. 

5 Bin 500 Kişilik İstihdam

Yürüttüğü çalışmalar sonucunda geliştirdiği askeri ve sivil ürünleri yurt içinde ve yurt dışında bir çok müşterisine ulaşan firma, geçen sene gerçekleştirdiği satışların yüzde 70'lik kısmını savunma sanayisine, yüzde 16'lık kısmını ise kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara yaptı. Satışların yüzde 14'ü ihraç edildi. 5 bin 500 kişiyi istihdam eden ASELSAN'ın personellerinin yüzde 62'si mühendis. ASELSAN'ın 6 Ar-Ge merkezinde 3 bin 205 Ar-Ge çalışanı istihdam ediliyor. 

Bir yandan çalışmalarını yürüten firma, bir yandan üniversitelerle ilişkilerini arttırmaya çalışıyor. Bu kapsamda 42 üniversiteyle birlikte çalıştıkları 229 projeye 151 milyon dolar tutarında kaynak tahsis edildi. Yurt içinden ve dışından üniversitelerle çalışmalar yürüten ASELSAN, ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile beraber "Görsel Analiz", Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi ile beraber "Sıkıştırılmış Algılama Tekniklerinin Klinik Kullanımı", Uludağ Üniversitesi ile beraber "Sayısal Görüntü Dosyalarında Kaynak Cihaz Tanıma", Boston Üniversitesi ile beraber "Protein Tanı Kiti Teknolojisinin Geliştirilmesi" ve Lübeck Üniversitesi ile beraber "Manyetik Parçacıkların Gerçek Zamanlı Görüntülenmesi" gibi çalışmalar gerçekleştirdi. 

ASELSAN Bilkent Üniversitesi ODTÜ Uludağ Üniversite TSK Savunma Sanayi Ar-Ge
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