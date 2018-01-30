Bütün finansal gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ve 2017 senesinin bütününe bakıldığında toplam finansal koşulların iktisadi faaliyetteki canlanmayı desteklediğini dile getiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2018-I"in toplantısında küresel ve yurt içi makroekonomik görünüm kapsamında güncellenen orta vadeli enflasyon tahminlerini ve bu tahminlerin arka planında bulunan para politikası duruşunu bildirdi.

Raporda konjonktürel dağılımdan söz edilen bölüme ek olarak ekonomik gündeme yönelik ön planda olan bazı özel konular hakkında da çalıştıklarını dile getiren Çetinkaya, ABD'deki vergi reformunun gerçekleşme ihtimali olan etkilerinin hesaplandığını, Türkiye'de çekirdek enflasyon dinamiklerinin alt kalemleriyle incelendiğini, 2017 senesinde Türkiye’nin ithalat dinamiklerinin araştırıldığını ve sene sonu enflasyon tahminlerinin tekrar yorumlandırıldığını aktardı. Küresel iktisadi faaliyetteki canlılık ve finansal piyasalardaki düşük volatilitenin desteğiyle küresel risk iştahının hala kuvvetli olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, gelişmekte olan ülkelerin daha çok tercih edilmeye başlandığı portföy girişlerinin kararlı görünümünü koruduğunu belirtti. Emtia Ve Petrol Fiyatlarına Karşın Çekirdek Enflasyon Ilımlı Seviyede

Küresel enflasyonun emtia fiyatlarında ve petrol fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemesine karşın çekirdek enflasyonun düşük seviyelerde yatay bir seyir izlediğini bildiren Çetinkaya, buna göre gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikasında normalleşme adımlarının ılımlı bir şekilde sürdüğünü anlattı. Çetinkaya, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının attığı bu adımlarının beklentilerle doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmesinin, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faizlerindeki artışları sınırlı düzeyde tuttuğunu ifade etti.