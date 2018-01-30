Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!
Advert Advert Advert


Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!


Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!
Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-30 Saat: 14:18:34
Anasayfa Bankalar Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 sene sonu enflasyon tahminlerini yüzde 7'den yüzde 7.9'a revize ettiklerini açıkladı.

Bütün finansal gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ve 2017 senesinin bütününe bakıldığında toplam finansal koşulların iktisadi faaliyetteki canlanmayı desteklediğini dile getiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2018-I"in toplantısında küresel ve yurt içi makroekonomik görünüm kapsamında güncellenen orta vadeli enflasyon tahminlerini ve bu tahminlerin arka planında bulunan para politikası duruşunu bildirdi. 

Raporda konjonktürel dağılımdan söz edilen bölüme ek olarak ekonomik gündeme yönelik ön planda olan bazı özel konular hakkında da çalıştıklarını dile getiren Çetinkaya, ABD'deki vergi reformunun gerçekleşme ihtimali olan etkilerinin hesaplandığını, Türkiye'de çekirdek enflasyon dinamiklerinin alt kalemleriyle incelendiğini, 2017 senesinde Türkiye’nin ithalat dinamiklerinin araştırıldığını ve sene sonu enflasyon tahminlerinin tekrar yorumlandırıldığını aktardı. Küresel iktisadi faaliyetteki canlılık ve finansal piyasalardaki düşük volatilitenin desteğiyle küresel risk iştahının hala kuvvetli olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, gelişmekte olan ülkelerin daha çok tercih edilmeye başlandığı portföy girişlerinin kararlı görünümünü koruduğunu belirtti. 

Emtia Ve Petrol Fiyatlarına Karşın Çekirdek Enflasyon Ilımlı Seviyede

Küresel enflasyonun emtia fiyatlarında ve petrol fiyatlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemesine karşın çekirdek enflasyonun düşük seviyelerde yatay bir seyir izlediğini bildiren Çetinkaya, buna göre gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politikasında normalleşme adımlarının ılımlı bir şekilde sürdüğünü anlattı. Çetinkaya, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının attığı bu adımlarının beklentilerle doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmesinin, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faizlerindeki artışları sınırlı düzeyde tuttuğunu ifade etti. 

Eylül ayında Fed'in normalleşme sürecindeki istikrarını belirtmesinin ardından gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde geçici artışlar meydana geldiğine dikkat çeken Çetinkaya, Türkiye’nin ülke risk priminin Eylül ayı ortalarından Kasım ayının ikinci yarımına kadar geçen süreçte jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle diğer gelişmekte olan ülkelerden bir miktar olumsuz yönde ayrıştığını belirtti. Çetinkaya, buna rağmen Kasım ayının sonundan günümüze alınan politika önlemleri ve küresel risk iştahındaki toparlanma sayesinde döviz kuru oynaklıklarının, piyasa faizleri ve risk primi gibi finansal göstergelerde iyileşme gösterdiğini belirtti. 

Murat Çetinkaya Enflasyon TCMB Emtia Enflasyon Raporu ABD Vergi Reformu
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!
Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Revize Etti!
Evi Kentsel Dönüşümde Olanlar Müjde! Kira Yardımları Arttı
Evi Kentsel Dönüşümde Olanlar Müjde! Kira Yardımları Arttı