Bu sabah Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Grup Toplu İş Sözleşmesini imzaladıklarını dile getiren Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, iki seneliğine imzalanan toplu iş sözleşmesinde zamların ortalama getirisinin yüzde 24.63 oranında olduğuna dikkat çekti.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Kavlak, Pazartesi günü saat 18.00 sularında MESS yönetiminin daveti üstüne müzakerelere devam ettiklerini ifade etti. 12 saat süren görüşmelerin ardından bu sabah toplu iş sözleşmesinin iki seneliğine imzalandığını aktardı. Aldıkları çekme kararı gereğince 31 Ağustos 2017 tarihinde saat ücretleri 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 9 liraya çekileceğini bildiren Kavlak, bu karadan sonra herkesin seyyanen 1 lira 60 kuruş alacağını belirterek, kıdem zammı içinse her sene 30 lira olacağını ifade etti. Uygulamanın 15 sene ile sınırlı olduğunu aktaran Kavlak, 15 sene ve 15 seneyi aşkın kıdemli vatandaşların da 15 senelik süre üstünden kıdem zammı alacağını belirtti. Bu kıdem zammının 450 liraya tekabül ettiğine işaret eden Kavlak, kıdem senesi 1 Ocak 2017 tarihinden önce işbaşı yapan ve senesini dolduran herkesin kıdem zammını alacağını anlattı. Üyeler En Az 510 Lira Aldı