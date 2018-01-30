Artı 2 İstihdam Çağrısı! 2018'de 1 Milyon Ek İstihdam Hedefi
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Artı 2 İstihdam Çağrısı! 2018'de 1 Milyon Ek İstihdam Hedefi


Artı 2 İstihdam Çağrısı! 2018'de 1 Milyon Ek İstihdam Hedefi
Artı 2 İstihdam Çağrısı! 2018'de 1 Milyon Ek İstihdam Hedefi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-30 Saat: 15:02:11
Anasayfa Eko Gündem Artı 2 İstihdam Çağrısı! 2018'de 1 Milyon Ek İstihdam Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen seneki "Artı 1 İstihdam" çağrısının ardından 420 bin İstanbullu şirketi temsil eden İTO'nun, yarım milyon ilave istihdam sağladığına dikkat çeken Oran, "Artı 2 İstihdam" çağrısına yönelik, bu sene hedeflerinin 1 milyon yeni istihdam olduğunu bildirdi.

İş dünyası söyleşileri kapsamında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Türkiye ekonomisinin ulaştığı başarının tüm dünya tarafından takdir edildiğine dikkat çekti. Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşan Türkiye'nin 2017 senesinin 9 aylık sürecinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi haline geldiğini fakat geçmiş dönemlerde gerçekleşen büyüme rakamlarının üstüne çıkılacağını ifade eden Oran, geçen sene ihracat rekorlarının kırıldığını, Borsa İstanbul'un rekor yenilediğini ve Türkiye'nin yurt dışında yaptığı projelerin devam ettiğini belirtti. 

İstihdam İçin Devlet Teşvikleri Sürüyor

Bu sene küresel büyümenin daha da canlılık kazanacağı öngörüsünde bulunan Oran, özellikle Avrupa bölgesinde artan alım gücünün ihracatın büyümesine etki ettiğini anlattı. İşsizliğe karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliğinin "Artı 2 İstihdam" hedefiyle devam ettiğini dile getiren Oran, bu hedef doğrultusunda teşviklerin artarak devam ettiğini belirtti. 

İTO üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene başlattığı istihdam seferberliğinde "Artı İstihdam" sözünde durduğunu ve İstanbul'da 500 bin kişiye iş olanağı sunduklarına dikkat çeken Oran, istihdamın en çok sağlandığı şehrin İstanbul olduğunu aktardı. Geçen sene gerçekleştirilen ek istihdam rakamının 2 katına çıkartılarak 1 milyona ulaşmaması için bir engel olmadığını belirten Oran, İTO'nun istihdam için hedefinin 1 milyon olduğunu bildirdi. 2017 senesinde yarım milyon ek istihdam sağlandığını vurgulayan Oran, ülkenin yakaladığı kalkınma hızının ekonomi ve ticarete de destek sağlayacağını belirtti. 

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