İş dünyası söyleşileri kapsamında muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Türkiye ekonomisinin ulaştığı başarının tüm dünya tarafından takdir edildiğine dikkat çekti. Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşan Türkiye'nin 2017 senesinin 9 aylık sürecinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi haline geldiğini fakat geçmiş dönemlerde gerçekleşen büyüme rakamlarının üstüne çıkılacağını ifade eden Oran, geçen sene ihracat rekorlarının kırıldığını, Borsa İstanbul'un rekor yenilediğini ve Türkiye'nin yurt dışında yaptığı projelerin devam ettiğini belirtti.

İstihdam İçin Devlet Teşvikleri Sürüyor

Bu sene küresel büyümenin daha da canlılık kazanacağı öngörüsünde bulunan Oran, özellikle Avrupa bölgesinde artan alım gücünün ihracatın büyümesine etki ettiğini anlattı. İşsizliğe karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliğinin "Artı 2 İstihdam" hedefiyle devam ettiğini dile getiren Oran, bu hedef doğrultusunda teşviklerin artarak devam ettiğini belirtti.