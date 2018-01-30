21 yıldır her yaştan ziyaretçisine özel etkinlikler düzenleyen Beylikdüzü Migros AVM, 2018 yılının ilk etkinliğinde çocukları uzayın büyülü dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. “NASA Geleceğin Uzay Kaşifleri" etkinliğine ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü Migros AVM, 1 hafta boyunca çocuklara unutamayacakları bir uzay deneyimini ücretsiz olarak sunacak.

Astronot, Uzay Üssü, Göktaşı…

Uzayın ve bilimin eğlenceli dünyasında keyifli dakikalar geçirecek olan çocuklar, etkinlik süresince güneş sistemindeki gezegenleri ve yıldızları teleskopla gözlemlerken, NASA astronotlarını, astronot kıyafetlerini inceleme fırsatı yakalayacak. NASA uzay atölyesinde kinetik kum havuzuna göktaşlarını düşürerek kendi kraterlerini oluşturan küçük astronotlar, hayal güçlerini kullanarak kendi uzay istasyonunu da inşa edecek.

27 Ocak – 2 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek

Beylikdüzü Migros AVM, Mad Science-NASA ortaklığında düzenlenen ve 27 Ocak Cumartesi günü başlayan “NASA Geleceğin Uzay Kaşifleri" etkinliği, 2 Şubat tarihine kadar devam edecek. Beylikdüzü Migros AVM'nin zemin katında bulunan aktivite alanında gerçekleştirilecek olan 7 gün boyunca saat 13.00 ile 19.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tüm Katılımcılara Kaşif Sertifikası

Etkinlikte, sadece çocukların değil yetişkinlerin de merakla takip edeceği NASA Uzay üssü videosu gösterilirken tüm katılımcı çocuklara "NASA Uzay Kaşifi" sertifikası verilecek.