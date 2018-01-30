EnCazip, enerji tüketiminde doğru bilinen yanlışları açıklıyor. Uygulanacak birkaç küçük önlemin her biri, günlük hayatımızı etkilemeksizin önemli oranda tasarruf etmemizi sağlıyor.

Ev içi enerji kullanımlarında yaşam tarzını değiştirmeden uygulanacak küçük adımlarla ülkemizin enerji ithalatının düşürülmesine de önemli katkı sağlanabilir.

Elektrik tedarik şirketleri karşılaştırma internet sitesi EnCazip, her bütçeye uygun tedbir ve tasarruf önlemlerine yönelik hazırladığı araştırmada, tüketicilerin kolayca uygulayabileceği tasarruf yöntemlerini, enerji tasarrufunda doğru bilinen yanlışlar ile birlikte açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada tasarruf önerilerini dile getiren EnCazip yetkilileri, “Enerji verimliliğinin faydaları hakkında tüketicileri bilinçlendirmek çok önemli. Doğru bilinen yanlışlarda geliştirilecek farkındalık ve günlük kullanımlarda yapılacak ufak değişiklikler tüketicilerin faturalarına olumlu yansıyacak. Daha geniş bir çerçevede ülkemizin enerji ithalatını düşürmeye önemli katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

EnCazip tarafından bir araya getirilen tasarruf bilgileri evlerde daha dikkatli bir kullanım üzerine odaklanıyor. Küçük değişikliklerle kazanılabilecek alışkanlıkların, bilinçli tüketim ile sağlayacağı enerji tasarrufuna dikkat çeken verilerde; bireysel tasarrufun yanı sıra Türkiye’nin dış ticaret açığının önemli bir bölümünü oluşturan enerji ithalatının azaltılmasına da katkıda bulunabileceği ifade ediliyor.

Elektrik Faturalarında Tasarruf Sağlayacak Doğru Bilinen 5 Yanlış:

YANLIŞ: Kaloriferlerinizi gün boyunca düşük derecede çalıştırmak, sadece evde olduğunuz zaman kapatıp açmaktan daha az enerji harcar.

DOĞRU: Kaloriferlerinizi düşük sıcaklıkta çalıştırsanız dahi, kişinin evde olduğu zamanlarda kullandığından daha masraflı olur. Evinizin sıcak olmasını istiyorsanız, eve girmeden önce kombinizi çalışacak şekilde ayarlayın.

YANLIŞ: Kaloriferleri açmak yerine elektrikli ısıtıcıları kullanmak daha az enerji harcar.

DOĞRU: Elektrikli ısıtıcılar en pahallı ısınma yöntemlerinden biridir. Elektrikli ısıtıcıları kullanmak yerine doğal gaz ile çalışan merkezi ısıtma sisteminizi devreye alıp yalnızca bulunduğunuz odadaki kalorifer peteklerini çalışır duruma getirmeniz halinde çok daha ucuza ısınırsınız.

YANLIŞ: Çamaşır ve bulaşık makinelerini gece çalıştırmak daha ucuzdur.

DOĞRU: Eğer akıllı sayacınız yoksa ya da olmasına rağmen üç zamanlı elektrik tarifelerini kullanmıyorsanız, elektrikli ev aletlerinin kullanımını geç saatlerinde yapmanızın elektrik faturalarınıza hiçbir yansıması olmayacaktır. Ancak elektrik tedarikçiniz ile görüşüp üç zamanlı tarifeleri kullanmaya başladıktan sonra enerji tüketiminizi gece yaparak, öğlen saatlerine göre yaklaşık yüzde 40’lık bir tasarruf elde edersiniz.

YANLIŞ: Odaların kapılarını açık bırakarak salondaki ısının odalara yayılmasını sağlayıp tasarruf etmek.

DOĞRU: Kaloriferler ve paneller ısının yayılması ile ortamı ısıtır. Sıcak hava yükselirken daha ağır olan soğuk hava aşağı iner. Aşağıdaki soğuk hava paneller tarafından ısıtılır ve tekrar yukarı çıkar. Böylece bir sirkülasyon elde edilir ve ortam ısıtılır. Ancak odaların kapılarının açık olması durumunda sirkülasyonun gerçekleşeceği ortam büyür, normal koşullardaki bir panelin gücünden daha büyük olacak alan ısınmaz.

YANLIŞ: Elektrik tedarikçisi değiştirmek daha karışıktır, elektrik enerjisi kesintiye uğrayabilir ve sonuçları daha pahallıya mal olabilir.

DOĞRU: Aylık 70 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen herkes numara taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmek ek maliyet, uyarlama ya da başka bir iş gerektirmeyen bir uygulamadır. Değişim ile ilgili tüm işlemler otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleşir ve tedarikçi değiştirirken elektrik enerjiniz asla kesintiye uğramaz.