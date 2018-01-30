6 sıfırın atılmasına yönelik uygulama ekonomi piyasaları tarafından başarılı, diğer ülkelere karşı itibarı güçlendiren ve ticareti artırıcı bir faktör olarak yorumlandı. Türkiye'de 1970 senelerinde başlayan yüksek enflasyon sebebiyle ekonomide nakit ihtiyacı, 1981 senesi itibarıyla tedavüle çıkarılan üst değerde yeni banknotlar aracılığıyla giderildi. Bu süre zarfında 1979 senesinde dolaşımda kullanılan yedinci emisyon grubu paralar, gittikçe yükselen değerlerin en fazla hissedildiği seri oldu.

Türkiye'nin, bu serideki "20.000.000" lirayla o zamanlarda dünyanın en büyük küpürlü banknotunu kullanır duruma gelmesi, paranın itibarı üzerinde negatif etki oluşturdu. Türkiye'de 2002 senesinde "Enflasyon Hedeflemesi Rejimi" uygulamasına geçildı ve enflasyonla mücadeledeki kararlı duruş gözler önüne serildi. Liranın itibarının arttırılması ve 7 tane sıfırın sebep olduğu problemlerin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen para reformunun ilk aşamasında Türk lirasından 6 sıfırın atılmasını planlayan yasa 31 Ocak 2004'te Resmi Gazete'den bildirildi. 1 Ocak 2005 tarihinde ise paradan 6 sıfır atılarak, yeni Türk lirasından (YTL) oluşan sekizinci emisyon grubu banknotlar dolaşıma girdi. İkinci aşamada ise 1 Ocak 2009 tarihinde ''Yeni'' ibaresi kaldırılarak dokuzuncu emisyon grubu TL cinsi banknotlar dolaşıma girdi. TL İtibar Kazandı