Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)'un senenin ilk toplantısında, oy birliğiyle faizleri sabit tutma kararını alacağını düşündüğünü dile getirdi. Toplantıdan sonra açıklanacak karar metninde, kasırgalara ilişkin referansların çıkarılması haricinde önemli bir değişiklik beklemediğini belirten Sweet, büyümenin iş gücü piyasası ve enflasyona yönelik değerlendirmelerde çok etkili olacağını düşünmediğini de ifadelerine ekledi.

Son zamanlarda büyümenin yerel ve küresel bazda hız kazanmasının, vergi iskontolarına bağlı mali genişleme ve enflasyondaki zayıflamanın durması sebebiyle risk dengesine yönelik değerlendirmenin değişebileceğini bildiren Sweet, bu tür beklentilere karşın Fed'in risklerin dengede olduğuna yönelik değerlendirmesini koruyacağını öne sürdü. Fed yetkilileri tarafından son zamanlarda yapılan açıklamaların, FOMC metnine finansal koşullara yönelik bir değerlendirme eklenmesi gibi bir ihtimal olduğunu dile getiren Sweet, yine de ekonomistlerin Fed'in keskin bir adım atmayacağını düşündüğünü aktardı. FED Mart Ayında Faiz Arttıracak

Bugün başlayan ve yarın sona erecek toplantının Fed Başkanı Yellen'ın başkanlığındaki son toplantı olması sebebiyle kritik önem taşıdığını dile getiren Ryan Sweet, senelik belirlenen rotasyon kapsamında San Francisco Fed Başkanı John Williams, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve Richmond Fed'in yeni Başkanı Tom Barkin'in oy hakkı elde edeceğini belirtti. Sweet, Barkin'i şahinler olarak, Mester ve Williams'ı ılımlı şahinler olarak değerlendirdiklerini aktararak, senelik rotasyonun FOMC'ye şahinleri getireceğini dile getirdi.