İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilinçli Tüketici Yarışması Gerçekleştiriyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilinçli Tüketici Yarışması Gerçekleştiriyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilinçli Tüketici Yarışması Gerçekleştiriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilinçli Tüketici Yarışması Gerçekleştiriyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-30 Saat: 15:22:23
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenmesi planlanan bilinçli tüketici yarışmasıyla ödüllendirmelerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkan Mevlüt Uysal’ın üzerinde önemle durduğu bilinçli tüketici kavramının İstanbul’da yaygınlaşması amacıyla, bu sene “İstanbul Tüketici Ödülleri”nin daha geniş kesimlere hitap etmesini amaçlıyor.

Yıl içerisindeki faaliyetlerin geneli dikkate alınarak belirlenecek ödüller; Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü olmak üzere toplam 6 dalda verilecek.

15 Mart 2018 tarihinde Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda düzenlenecek olan 11. İstanbul Tüketici Ödülleri programına bilinçli tüketici olarak katılmak isteyen İstanbullular, firmalar ve medya mensuplarının http://istanbultuketiciodulleri.com/ adresinden başvuru yapması yeterli.

“İstanbul Tüketici Ödülleri” ile tüketici bilincinin geliştirilmesi ve tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesinin yanı sıra, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi de amaçlanıyor.

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