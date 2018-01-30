Kozmetik alışverişinin en çok tercih edilen adresi Boyner, Sevgililer Günü için sunduğu kozmetik kampanyasıyla sevgilisini en özel hediyelerle şımartmak isteyenleri Boyner, YKM mağazaları ve boyner.com.tr’ye bekliyor. Kampanya kapsamında 3-14 Şubat tarihleri arasında Boyner ve YKM Mağazaları’nda seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 250 TL ve üzeri alışverişte anında 50 TL indirime ek, 250 TL ve üzeri kozmetik ve aksesuar dışı tüm alışverişlerde kullanabilen 50 TL değerinde hediye çeki sunuluyor. Boyner’in bu çok özel kozmetik kampanyası Sevgililer Günü coşkusuna coşku katıyor.

Sevgililer Günü’nü Ona hediye edeceğiniz parfüm ile unutulmaz kılın! Boyner, Sevgililer Günü için sezonun en gözde ve büyüleyen kokularını bir araya getirerek sevgililere özel parfüm seçenekleri sunuyor.

Doğuştan gelen zarafet CHLOÉ Love, kozmetik sektöründe koku ile ilgili tüm kelimeleri yeniden şekillendiriyor. Göz alıcı, asil ve doğal feminenliğin bir kutlaması olan bu pudramsı hoş koku, yumuşacık bir bulut gibi cildi sarmalıyor. Buzlu pembe biber dokunuşu ile portakal çiçeğinin harmanlanmasından oluşuyor, saf menekşe ve çiçek notalarıyla karışıyor. Leylak, sümbül, mor salkım, badem ve vanilya pudramsı muskla birleşiyor.

Couture parfüm Miss Dior’a yeni dokunuş, François Demachy'nin yeni yorumunda, Miss Dior Eau de Parfum, Dior'un siluetiyle bütünleşerek, hiçbir şeyden korkmayan kadınlar için, bir kadın tarafından yeniden keşfedildi. Bir koku devrimi olan Miss Dior Eau de Parfum, orijinal imzasını kaybetmeden tutku ve cazibesini artırmaya devam ediyor.

Aykırılık ve zıtlıklar Mr. Burberry, İkonik Burberry heritage trençkottan esinlenilerek yaratılan Burberry erkeğinin yeni kokusu Mr. Burberry, kontrastlar şehri Londra'nın özünü yansıtıyor. Eski ve yeni, klasik ve modern…Modern, sofistike ve duygusal; taze hoş bir greyfurt notasıyla başlayan koku, topraksı güveotu ve tütsülü guayak ağacının baştan çıkarıcı alt notalarıyla sonlanıyor.

Aşk, tutku, güzellik ve arzu Versace Eros, erkek vücudunun mükemmelliğine klasik erkek heykeli imasıyla vurgu yapan Versace’nin, Yunan mitolojisine yeni ithafı. Güçlü, tutkulu ve kendisinin efendisi bir erkeğin parfümü Versace Eros, bedensel hazzı dile getiriyor.

Boyner, dünyaca ünlü markaların benzersiz parfüm seçeneklerinin yanı sıra çarpıcı güzellik için kaliteli makyaj ürünleri, cildin yapılanması ve yenilenmesi, nem dengesinin sağlanması için cilt bakım kremleri, saçlar için son teknolojiyle tasarlanmış ürün ve ekipmanlar Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de Sevgililer Günü’nde sevgilisini unutulmaz kılacak bir hediye almak isteyenlerin beğenisine sunuyor.