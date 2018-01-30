İthal Alınan Oyuncaklara Sıkı Denetim!
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İthal Alınan Oyuncaklara Sıkı Denetim!


İthal Alınan Oyuncaklara Sıkı Denetim!
İthal Alınan Oyuncaklara Sıkı Denetim! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-30 Saat: 15:58:57
Anasayfa İthalat&İhracat İthal Alınan Oyuncaklara Sıkı Denetim!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yurt içinde üretimi gerçekleştirilen ya da ithal alınan oyuncakların kimyasal, fiziksel ve mekanik olarak laboratuvarlarda bir çok testten geçtiğini dile getirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, bakanlığın çok sıkı denetimler yaptığını belirtti. Bakanlığın ilk aşamada elektrik sistemleri üstünden denetim ve risk analizleri yaptığını dile getiren Karaaslan, oyuncak üretimi gerçekleştiren ya da ithal alan firmaların akredite laboratuvarlardan rapor almak zorunda olduklarını anlatarak, rapora uygun olmayan oyuncakları ülkeye sokanlara ciddi cezalar uygulandığına işaret etti. 

Üretici ve ithalatçı firmaların oyuncaklarından üç numune alındığını ve bu oyuncakların laboratuvarda testlerden geçtiğini anlatan Karaaslan, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği gereğince üreticilerin çok büyük sorumluluklarının olduğuna dikkat çekti. Üretici ya da ithalatçının belli bir uygunluk beyanı hazırlamak durumunda olduğunu ve oyuncağı ülkeye sokmadan önce akredite laboratuvardan rapor almak zorunda olduğunu ifade eden Karaaslan, bu uygunluk belgesinde oyuncak üretimi esnasında kullanılan tüm malzemenin listesinin, güvenli bilgi formlarının ve test raporlarının bulunması gerektiğini dile getirdi. Buna ek olarak ürünün uygun olduğu anlamına gelen "C" işaretlemesinin yapılmış olmasının gerektiğine değinen Karaaslan, sonrasında oyuncağın ülkeye sokulması için yeniden bakanlığa başvuruda bulunularak sistem kaydının yapılması gerektiğine işaret etti. Karaaslan, sistemde yapılan risk analizlerinin ardından, riskli bulunan ürünlerin test raporlarıyla beyan edilmesi gerektiğini aktardı. 

Oyuncaklar Üç Aşamada İnceleniyor

Bir oyuncağın ne tür bir tehlikesi olduğunun uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonunda belli olduğunu dile getiren Karaaslan, bu laboratuvarlarda oyuncakların üç yöntemle incelendiğini belirtti. İlk önce yaş sınırlandırılması, ikinci aşamada oyuncağın üzerindeki yaş uygunluğunun işaretlenmesi ve üçüncü aşamada laboratuvarda bu işaretlemenin doğruluğunun kontrol edildiği süreci anlatan Karaaslan, bunun nedenini üç yaşından küçük çocuklar için olan oyuncaklarda daha fazla kriter aramaları olarak açıkladı. Karaaslan, en önemli riskin ayrılabilen küçük parçalı oyuncaklar olduğunu belirtti. 

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