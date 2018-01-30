Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkanı Murat Çetinkaya tarafından açıklanan 2018 senesinin ilk enflasyon raporu hakkında JPMorgan analistleri değerlendirmelerde bulundu. JPMorgan, 2018 senesinin 4'üncü çeyreği baz alındığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından öngörülen keskin düşüşün muhtemel olmadığını savundu.

Çetinkaya tarafından açıklanan rapor doğrultusunda 2018 senesinin sonu adına enflasyon tahmininin yüzde 7 seviyesinden yüzde 7.9 seviyesine çıkartıldığını ve 2019 senesinin sonu adına enflasyon tahmininin ise yüzde 6 seviyesinden yüzde 6.5 seviyesine yükseltildiğine dikkatleri çeken JPMorgan, raporda bulunan grafikler göz önüne alındığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonun ilk çeyrekte yüzde 11.9 seviyesinden yüzde 11 seviyesine gelmesini, 3'üncü çeyrek sonuna kadar ise yüzde 10 ila 105 aralığında bulunmasını ve 4'üncü çeyrekte ise keskin bir düşüş yaşayarak yüzde 7.9 seviyesine çekileceğinin beklendiğini gördüklerini belirtti.

Beklentilerden Daha Keskin Bir Düşüş

Söz konusu durumun JPMorgan olarak beklentilerden çok daha keskin bir düşüş olduğu dile getirilirken, enflasyonun sene sonunda ancak yüzde 9.5 seviyesine inmesinin beklendiği ifade edildi.

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadeli enflasyon tahminlerinin göreceli bir şekilde muhafazakar olduğuna inandıklarına değinirken, bu durumun gelecek 9 ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın daha fazla kredibilite kaybı yaşamasının önlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Olası Fakat Mümkün Gözükmeyen Bir Senaryo

Öte yandan JPMorgan tarafından gerçekleştirilen değerlendirme çerçevesinde enflasyonun 4'üncü çeyrek baz alındığında bu şekilde bir düşüş yaşamasının olası olduğu fakat mümkün görünmediği dile getirilirken, risklerin hiçbirinin gerçekleşmemesi ve enflasyonun hızlı bir biçimde düşmesi halinde bunun oldukça pozitif bir sürpriz olacağı belirtildi.

Ayrıca olası fakat mümkün görünmeyen senaryonun gerçekleşmesi halinde ise orta vadeli tahminlerde, ilerleyen enflasyon raporlarında ince ayarların yapılabileceği ifade edildi.