Aydınlatmada farklı sektörlere sunduğu optimal çözümlerle uzun yıllardır birçok markayla iş birliğine imza atan LAMP 83, çözüm ortağı olduğu firmalar arasına, bankacılık sektörünün önde gelen markalarından QNB Finansbank’ı da ekledi.

Aydınlatma tasarımında, bankacılık sektöründe ağırlıklı olarak kullanılan LED panel armatürlerin dışında yapılan farklı ürün seçimleri sayesinde, şubenin, hem ışık tasarımı hem de görünüm anlamında rakiplerinden ayrıştırılması sağlandı

Şube içerisindeki genel alanlarda, homojen bir ışık elde etmek amacıyla, yakın bir zamanda İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından enerji verimli ürün ödülüne de layık görülen, A++ enerji etiketine sahip Silver ürün ailesi ile Joy ürün ailesinin derin ankastre ürünleri tercih edildi. Yönetici ve toplantı odalarındaysa, sağladığı yüksek verimle birlikte, UGR≤16 özelliği sayesinde minimum kamaşma etkisiyle görsel konforu ön planda tutan Optio Ailesi’nin sarkıt ve ankastre armatürleri kullanıldı. Yeşilköy’de yer alan 232m² genişliğindeki şubenin aydınlatılmasında, ankastre ve sarkıt gruplarından, toplam 71 adet armatürden yararlanıldı.

Bakım İşletme ve Mühendislik Hizmetleri Bölümü’nden Ender Erdinç aydınlatmadaki kriterlerini, ‘Şubemizin aydınlatmasını tasarlarken çalışanlarımızın ve müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak doğru ışık kaynaklarının kullanılmasını öncelik olarak belirledik. Bununla birlikte, görsel bütünlüğü korumak ve ürünlerin uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak en çok önem verdiğimiz noktalar oldu.’ şeklinde özetledi.

LAMP 83’le gerçekleştirdikleri işbirliğini de değerlendiren Erdinç, ’LAMP83 aydınlatma armatürü seçiminde ve tüm proje süresince profesyonel bir yaklaşımla, her konuda bizleri detaylı şekilde bilgilendirdi. İstediğimiz kriterler doğrultusunda en doğru seçimin yapılmasını sağlayan LAMP 83’ün desteğiyle, hepimizi tatmin eden bir sonuç aldığımız için çok memnunuz.’ yorumunu yaptı.

LAMP 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar yapılan çalışmayla ilgili ‘QNB Finansbank ile bankacılık sektöründe fark yaratabilecek yeni bir aydınlatma konseptinin ilk denemesini yaptık. Şubenin aydınlatmasını tasarlarken, artık adeta standart hale gelmiş olan kare formlu ürünlerden ziyade, farklı ürünlere yöneldik. Ayrıca, A++ verimli ürünlerle bankanın enerji tasarrufu yaparak işletme maliyetlerinin düşürülmesi, çalışanların görsel konforunun düşünülerek kamaşma endeksi düşük ürünlerin kullanılması ve tabii ki müşterilerin rahat etmesi gibi önemli kriterleri aynı anda değerlendirdik. Şubeyi ziyaret edenlerin de fark edeceği gibi ortaya başarılı bir sonuç çıktı. Dolayısıyla QNB Finansbank ile beraber başlattığımız bu yeni konseptin yaygınlaşacağına inanıyoruz.’ diye konuştu.