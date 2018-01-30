Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Himmet Karadağ, BIST 100 endeksinden sıfırların atılmasıyla alakalı önemli açıklamalar yaptı. Canlı yayında gerçekleştirdiği konuşma sırasında Karadağ, BIST 100 endeksinden sıfırların atılması durumunun nisan ayına kadar gerçekleşebileceğini dile getirdi.

100 Bin Üzerine Çıkmasıyla İki Sıfır Atılacak

BIST 100 endeksinden iki sıfırın atılması konusunun geçtiğimiz senenin mayıs ayı içerisinde endeksin 100 bin seviyesine yaklaşmasıyla ortaya çıktığı biliniyordu. Konu üstüne açıklamalarda bulunan Karadağ, endeksin 100 binin üstüne çıkmasıyla birlikte iki sıfırın atılmasının düşünüldüğünü ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

Daha sonra ise BloombergHT'nin sorularını cevaplandıran Karadağ, ASELSAN'ın ikincil halka arzıyla alakalı henüz nihai bir karara varılmadığının altını çizdi. Şubat ayı içerisinde planlamasının yapılmasına rağmen henüz izahnamesinin yayınlanmadığı bilinen Memorial'ın halka arzıyla alakalı soruyu da yanıtlayan Karadağ, aynı sektör içerisinde birden fazla halka arzın aynı hafta içinde gerçekleşmesinin problem oluşturabileceğini bildirdi.

Konuya yönelik değerlendirmelerde bulunan Karadağ, büyüklüğün son roadshowlarda belirlendiğini, fiyat aralığı doğrultusunda ortak satışın ya da firmaya fon girişinin her iki alternatifte de nihai oranlarda değişiklik oluşturabildiğini vurguladı.

Piyasalardaki Pozitif İvmenin Devamı Bekleniyor

BIST'te gözlemlenen yükselişe yönelik de değerlendirmeler gerçekleştiren Karadağ, piyasalardaki pozitif ivmenin sürmesini beklediklerinden bahsetti. Bu tür operasyonların normal şartlarda ekonomide aşağı yönlü etki yaratması gerektiğini ifade eden Karadağ, ilk kez Afrin operasyonuyla birlikte operasyonun uluslararası meşruiyetinin, toplumun tüm kesimlerinden kuvvetli bir biçimde destek açıklamalarının gelmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde operasyonun başarıyla sonlanmasının sonrasında, orada donan eknomik aktivitelerin başlayacağına olan güven ile birlikte gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki yatırımcı ayağında pozitif güçlü alımlarla birlikte endeksin yukarı yönlü hareket gösterdiğini dile getirdi.