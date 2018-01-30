Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!
Advert Advert Advert


Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!


Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!
Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-30 Saat: 16:41:57
Anasayfa Borsa&Finans Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!

Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, BIST 100 endeksindeki iki sıfırın atılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Borsa İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Himmet Karadağ, BIST 100 endeksinden sıfırların atılmasıyla alakalı önemli açıklamalar yaptı. Canlı yayında gerçekleştirdiği konuşma sırasında Karadağ, BIST 100 endeksinden sıfırların atılması durumunun nisan ayına kadar gerçekleşebileceğini dile getirdi.

100 Bin Üzerine Çıkmasıyla İki Sıfır Atılacak

BIST 100 endeksinden iki sıfırın atılması konusunun geçtiğimiz senenin mayıs ayı içerisinde endeksin 100 bin seviyesine yaklaşmasıyla ortaya çıktığı biliniyordu. Konu üstüne açıklamalarda bulunan Karadağ, endeksin 100 binin üstüne çıkmasıyla birlikte iki sıfırın atılmasının düşünüldüğünü ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiğini bildirmişti. 

Daha sonra ise BloombergHT'nin sorularını cevaplandıran Karadağ, ASELSAN'ın ikincil halka arzıyla alakalı henüz nihai bir karara varılmadığının altını çizdi. Şubat ayı içerisinde planlamasının yapılmasına rağmen henüz izahnamesinin yayınlanmadığı bilinen Memorial'ın halka arzıyla alakalı soruyu da yanıtlayan Karadağ, aynı sektör içerisinde birden fazla halka arzın aynı hafta içinde gerçekleşmesinin problem oluşturabileceğini bildirdi. 

Konuya yönelik değerlendirmelerde bulunan Karadağ, büyüklüğün son roadshowlarda belirlendiğini, fiyat aralığı doğrultusunda ortak satışın ya da firmaya fon girişinin her iki alternatifte de nihai oranlarda değişiklik oluşturabildiğini vurguladı. 

Piyasalardaki Pozitif İvmenin Devamı Bekleniyor

BIST'te gözlemlenen yükselişe yönelik de değerlendirmeler gerçekleştiren Karadağ, piyasalardaki pozitif ivmenin sürmesini beklediklerinden bahsetti. Bu tür operasyonların normal şartlarda ekonomide aşağı yönlü etki yaratması gerektiğini ifade eden Karadağ, ilk kez Afrin operasyonuyla birlikte operasyonun uluslararası meşruiyetinin, toplumun tüm kesimlerinden kuvvetli bir biçimde destek açıklamalarının gelmesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde operasyonun başarıyla sonlanmasının sonrasında, orada donan eknomik aktivitelerin başlayacağına olan güven ile birlikte gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki yatırımcı ayağında pozitif güçlü alımlarla birlikte endeksin yukarı yönlü hareket gösterdiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul Himmet Karadağ BIST 100 endeksi İstanbul
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!
Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!
JPMorgan: TCMB Raporu Olası Fakat Mümkün Görünmeyen Bir Senaryo
JPMorgan: TCMB Raporu Olası Fakat Mümkün Görünmeyen Bir Senaryo