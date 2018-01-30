Nissan Motor satışları ile bir rekora imza atarak 2017 senesinde 5.82 milyon adete ulaştı. Söz konusu dönemde Renault'un toplam satış adeti 3.76 milyon olurken, Mitsubishi'nin satışı ise 1.03 milyon olarak gerçekleşti.

Renault- Nissan Grubu Volkswagen'i Geçti

Hafif araçlar baz alındığında tüm grubun toplam satış adetleri 10.61 olurken, bu sayede üç otomobil üreticisini içerisinde barındıran grubun satışları, Audi, Skoda, Seat ve Porsche markalarını bünyesinde barındıran 2016 senesinin zirvedeki markası Volkswagen'e ait olan 10.53 milyonluk rekor kırılmış oldu.

2016 senesinde 2'nci sırada yerini alan Japon devi Toyota ise ağır yük aracı Hino'nun satışları haricinde tam olarak 10.2 milyon seviyesine ulaşmıştı. Çok sayıda otomobil üreticisi, en başta elektrikli araçlar ve sürücüsüz araçlar olmak kaydıyla yeni nesil otomotiv teknolojilerini geliştirmek adına gerekli yatırım miktarının artması ve maliyetlerden tasarruf etme zorunluluğu ile beraber satış hacimlerini yükseltmek için çabalıyor.

Renault - Nissan grubu da aynı motivasyona sahip olarak 2016 senesinde Mitsubishi'yi satın almıştı. Renault - Nissan Başkanı olan Carlos Ghosn'un ise tasarruf tutarını 2022 senesi itibariyle 10 milyar euro olarak hedeflediği bildirilerek, satışlar adına senelik 14 milyon adet planlama gerçekleştiği ifade edildi.

Üreticiler Karlılık Yükseltme Peşinde

Öte yandan Renault, Nissan ve diğer otomobil üreticilerinin daha çok araç parçası paylaşımı gerçekleştirerek üretim platformlarını konsolide edip, araştırma, AR-GE ve üretim maliyetlerini kısarak, karlılığı yükseltmenin peşinde olduğu belirtiliyor.

Toyota'da buna benzer bir yaklaşım sergileyerek Mazda ile Suziki işbirliği doğrultusunda elektrikli otomobil başta olmak kaydıyla diğer otomotiv teknolojilerini geliştirebilmek ve pazarlama maliyetlerinde öne çıkabilmek için çaba gösteriyor.