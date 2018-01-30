Oran: 2018 Tam Bir Yatırım Yılı
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Oran: 2018 Tam Bir Yatırım Yılı


Oran: 2018 Tam Bir Yatırım Yılı
Oran: 2018 Tam Bir Yatırım Yılı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-30 Saat: 17:20:35
Anasayfa Eko Gündem Oran: 2018 Tam Bir Yatırım Yılı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran konuşması sırasında döviz gelirine sahip olmayanların döviz ile borçlanmasının bir anlam ifade etmediğini dile getirerek, Türk Lirası ile borçlanma konusunda faiz oranlarının düşürülmesinin cazip görüldüğünü aktardı.

İTO Başkanı olarak görev yapan Öztürk Oran, "İş dünyası söyleşileri" çerçevesinde önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi.

2017 senesine yönelik büyüme verisini hatırlatan Oran, bu rakamın daha da yukarı çekilmesi gerektiğini ifade ederek, geçtiğimiz sene içerisinde ihracatta yeni bir rekorun kırıldığını vurguladı. Borsa İstanbul'un da rekor tazelemesi gerçekleştirdiğini anımsatan Oran, ülke genelinde global çaptaki projelerin sürdüğünü belirtti. 

İhracatta Yeni Rekor Kapısı Aralanacak

Bu sene içerisinde küresel büyümenin daha çok canlılık göstereceğinin öngörüldüğünü söyleyen Oran, özellikle Avrupa bölgesi baz alındığında artış gösterecek alım gücünün ihracat konusunda yeni rekorların kapılarını aralayacağına vurgu yaptı. 

Zeytin Dalı Harekatı'ndan snra özellikle döviz kurlarında ve borsada bazı kişilerin beklediği yönde bir hareketlilik gerçekleşmediğini ifade eden Oran, ülke ekonomisinin kontrol altında olduğunu vurguladı. Türkiye'de bundan böyle ekonominin, döviz rezervlerinin ve bankaların güçlü olduğuna dikkatleri çeken Oran, zaman zaman piyasalarda görülen dalgalanmalarda döviz borcu bulunanların sıkıntıya girdiğini dile getirdi.

Faiz Oranları Yüksek Seyrediyor

Ülke genelinde faiz oranlarının yüksek seyrettiğine vurgu yapan Oran, bahsi geçen faiz oranları ile yatırım gerçekleştirmenin maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Mevduat sahiplerinin bankaları dolaşıp yüksek faiz arayışında olduğunu belirten Oran, bankaların bu paraları yüksek faizle almasından dolayı kredi faizlerinin yüksek olduğunu ifade etti. 

Oran, geçtiğimiz sene içerisinde TOBB'un desteğiyle birlikte KOBİ'ler adına düşük faizli kredi oluşturulduğundan bahsederek, odalar olarak  yüzde 7.5 faiz ile paralarını verdiklerini ve bankalarının bununla beraber yüzde 9.90 seviyesiyle KOBİ'lere yönelik ucuz maliyetli kredi sağladığını dile getirdi. 

Öte yandan ülke ekonomisinin 2018 senesinde göstereceği büyümenin hareketli olacağını işaret eden Oran, Kredi Garanti Fonu kredileri, istihdam teşvikleri, küresel büyümedeki hızlanma ve ihracattaki artış gibi unsurlar baz alındığında 2018 senesinin tam bir yatırım senesi olduğunun söylenebileceğini aktardı. 

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