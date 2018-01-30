Google'ın çatı şirketi konumunda bulunan Alphabet'in sürücüsüz araç bölümü olarak bilinen Waymo, şirketin bu sene sonunda başlatmayı hedeflediği Uber, Lyft benzeri sürüş paylaşım ve ulaştırma tedariği uygulaması adına filo kurmak için hazırlıklara başladı.

Chrysler ile bir süredir görüşmeler yaptığı ifade edilen Waymo'nun Pacifica modeli hibrid minivan araçlardan binlerce sipariş ettiği dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer bulan haber doğrultusunda Waymo'nun net olarak kaç adet sipariş verdiği bildirilmezken, bir Alphabet yetkilisine göre bu sayısının 10 bin aracı kapsadığı ifade edildi.

Araçların Birim Fiyatları Hakkında Resmi Açıklama Gelmedi

2018 model olan Pacifica'nın beş çeşit seriye sahip olduğu bilinirken, araçların başlangıç fiyatlarının ise 27 bin dolar ila 44 bin dolar aralığında değiştiği dile getiriliyor. İki firmadan da sipariş verilen araçların birim fiyatlarıyla alakalı gerçekleştirilen anlaşmanın detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Waymo 2016 senesinde test ve Ar-Ge amacı taşıyarak 100 Pasifica, geçtiğimiz sene içerisinde ise 600 Pacifica siparişi vermişti. Minimum 10 bin adetten oluşan dev siparişin tümünün ise sürücüsüz çalışacak olan yeni uygulama adına kullanılacağı dile getiriliyor.

Rakiplerden Önemli Yatırımlar

Waymo'nun tercihinin Pacifica olmasının kendi sürücüsüz teknolojisi ile birlikte mobil hizmetini başlatmakta zorlandığını ifade edilen Fiat Chrysler için de önem taşıdığı ifade ediliyor. Bunun sebebinin ise piyasalarda boy gösteren önemli rakiplerden General Motors ve Ford'un son zamanlarda bahsi geçen alanda büyük yatırımlar gerçekleştiriyor olması gösteriliyor.

Ayrıca Volkswagen de daha öncesinde Uber muadilli uygulaması MOIA için yeni hibrid aracının tanıtımını yapmıştı. Uber ise aynı amaç adına Volvo ile çalışma gerçekleştireceğinin duyurusunu yapmıştı.