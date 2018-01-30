Waymo Bir İlki Gerçekleştirdi! Chrysler'den En Az 10 Bin Pasifica Sipariş Etti
Advert Advert Advert


Waymo Bir İlki Gerçekleştirdi! Chrysler'den En Az 10 Bin Pasifica Sipariş Etti


Waymo Bir İlki Gerçekleştirdi! Chrysler'den En Az 10 Bin Pasifica Sipariş Etti
Waymo Bir İlki Gerçekleştirdi! Chrysler'den En Az 10 Bin Pasifica Sipariş Etti Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-30 Saat: 17:42:05
Anasayfa Otomotiv Waymo Bir İlki Gerçekleştirdi! Chrysler'den En Az 10 Bin Pasifica Sipariş Etti

Google'ı da bünyesinde bulunduran Alphabet'in sürücüsüz araç teknoloji şirketi olarak nitelendirilen Waymo'nun sene sonunda piyasaya çıkaracağı Uber muadili uygulamanın tümüyle otonom araçlardan oluşacağı bildirildi.

Google'ın çatı şirketi konumunda bulunan Alphabet'in sürücüsüz araç bölümü olarak bilinen Waymo, şirketin bu sene sonunda başlatmayı hedeflediği Uber, Lyft benzeri sürüş paylaşım ve ulaştırma tedariği uygulaması adına filo kurmak için hazırlıklara başladı.

Chrysler ile bir süredir görüşmeler yaptığı ifade edilen Waymo'nun Pacifica modeli hibrid minivan araçlardan binlerce sipariş ettiği dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri basınında yer bulan haber doğrultusunda Waymo'nun net olarak kaç adet sipariş verdiği bildirilmezken, bir Alphabet yetkilisine göre bu sayısının 10 bin aracı kapsadığı ifade edildi. 

Araçların Birim Fiyatları Hakkında Resmi Açıklama Gelmedi

2018 model olan Pacifica'nın beş çeşit seriye sahip olduğu bilinirken, araçların başlangıç fiyatlarının ise 27 bin dolar ila 44 bin dolar aralığında değiştiği dile getiriliyor. İki firmadan da sipariş verilen araçların birim fiyatlarıyla alakalı gerçekleştirilen anlaşmanın detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. 

Öte yandan Waymo 2016 senesinde test ve Ar-Ge amacı taşıyarak 100 Pasifica, geçtiğimiz sene içerisinde ise 600 Pacifica siparişi vermişti. Minimum 10 bin adetten oluşan dev siparişin tümünün ise sürücüsüz çalışacak olan yeni uygulama adına kullanılacağı dile getiriliyor. 

Rakiplerden Önemli Yatırımlar

Waymo'nun tercihinin Pacifica olmasının kendi sürücüsüz teknolojisi ile birlikte mobil hizmetini başlatmakta zorlandığını ifade edilen Fiat Chrysler için de önem taşıdığı ifade ediliyor. Bunun sebebinin ise piyasalarda boy gösteren önemli rakiplerden General Motors ve Ford'un son zamanlarda bahsi geçen alanda büyük yatırımlar gerçekleştiriyor olması gösteriliyor. 

Ayrıca Volkswagen de daha öncesinde Uber muadilli uygulaması MOIA için yeni hibrid aracının tanıtımını yapmıştı. Uber ise aynı amaç adına Volvo ile çalışma gerçekleştireceğinin duyurusunu yapmıştı. 

Alphabet Google Waymo Chrysler Pasifica
KREDİ HABERLERİ
SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? SMS (Mesaj) ile Kredi Başvurusu Nedir ve Nasıl Yapılır? Nakit ihtiyaçlarının karşılanması bazı durumlarda çok önemli ve acil olmaktadır. Sürekli olarak gelişme gösteren teknoloji ile birlikte bankalar da sundukları hizmetleri çeşitlendirmektedirler.
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir?
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!
Karadağ: BIST 100 Endeksinin İki Sıfırı Nisana Kadar Atılabilir!
JPMorgan: TCMB Raporu Olası Fakat Mümkün Görünmeyen Bir Senaryo
JPMorgan: TCMB Raporu Olası Fakat Mümkün Görünmeyen Bir Senaryo