Devlet hasta olanlardan, çocuğu askere giden vatandaşlara kadar çok sayıda yardıma muhtaç kişiye karşılıksız ödeme yapıyor. Söz konusu karşılıksız ödemelerin yapılması adına vatandaşların bazı belirli şartları taşımaları gerekiyor. Devletin karşılıksız yaptığı bazı ödemeler şu şekilde;

Engelliye Evinde Bakan Vatandaşa Aylık Ödeme

Devlet tarafından verilen bu ödemeyi alabilmek için engelli raporunun ağır engelli ibaresinin bulunduğu kısımda evet yazması gerekiyor. Bu kişilerin bakımlarını üstlenenlere ise evde bakım aylığı veriliyor. Evde bakım aylığının bağlanabilmesi adına aile içerisinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 2'si olması gerekli görülüyor. Bahsi geçen aylığı almak isteyen vatandaşların ise ikamet ettiği ilçeye bağlı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvuruda bulunması gerekiyor.

Doğum Ödemesi

Doğum yapan annelere tek seferlik olmak kaydıyla ilk çocuğa 300 lira, 2'nci çocuğa 400 lira, 3'üncü çocuğa ve daha fazla çocuğa ise 600 lira destek sağlanıyor. Bu desteği almak isteyen vatandaşların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi'ne başvuruda bulunması gerekiyor. Yardımlar 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğa tüm çocuklar için geçerli olarak biliniyor.

Dul Aylığı Ödemesi

Resmi nikahlı eşi vefat eden, hane içerisindeki kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir elde etmediği tespit edilen dul kadınlara devlet tarafından maddi destek sağlanıyor. İki aylık zaman içerisinde bir defa ödenen bu yardım miktarının ise 500 TL seviyesinde olduğu biliniyor. Bu yardımı almak isteyen vatandaşlar ikamet ettikleri adreslere en yakın konumda bulunan kaymakamlık içerisindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunabiliyor. Hane içinde kişi başına aylık gelirlerin 483 TL üstüne çıkması halinde verilen ödemeler kesintiye uğruyor.

Muhtaç Asker Ailelerine Yardım

Evli ise eşinin, bekar ise anne ve babasının herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir elde etmediği ve Mütevelli Heyeti tarafından muhtaç olduğuna kanaat getirilen askerlerin eşlerine, bekar olması halinde annelerine ya da babalarına 2 ayda bir olmak kaydıyla 550 TL ödeme yapılıyor. Bunun yanı sıra asker çocuğu adına da yine 2 ayda bir olmak kaydıyla 200 TL maddi destek veriliyor. Bahsi geçen bu yardımı alabilmek içinse vatandaşların ikamet ettikleri bölgedeki il ya da ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekiyor.