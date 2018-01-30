Türkiye’nin emekli bankacılıkta bir numaralı bankası olarak görülen Denizbank’ın hisse senetleri bir anda yükselişe geçti. Bugün borsadaki en yüksek hisse senetlerine sahip olan Denizbank’ın hisse senetlerindeki artışa satış sürecinin neden olduğu söyleniyor.

Dubai merkezli olan Emirates NBD’nin, Sberbank’ın Denizbank’ta yer alan hisse senetlerini alacağına dair çıkan haberlerden ve yapılan açıklamalar sonrasında, Denizbank’ın hisse senetlerinde artış meydana geldi. Güne yüzde 19,96 primle başlayan ve gün içerisinde yüzde 20 artış yaşayan hisse senetleri 5.77 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul’da “DENİZ” kodu ile yer alan bankanın hisse senetlerinde gün içerisinde yüzde 14, Ocak ayından bu yana yüzde 20 artış yaşandığı görüldü.

Borsa Düşüyor, Hisse Senetleri Yükseliyor

Bugünkü BIST 100 Endeksi’ne bakıldığında borsada düşüş yaşandığı görülüyor. Borsa endekslerinin düşmesine rağmen Denizbank’ın hisse senetlerinde gerçekleşen bu artış ile Denizbank güne sert bir şekilde başlamış oldu.

Geçtiğimiz gün Denizbank hisse senetleri 4.81 TL üzerinden işlem görüyordu. Bugün itibari ile 5.77 TL üzerinden işlem gören Denizbank hisse senetlerindeki bu artış Dubai merkezli olan Emirates NBD’nin buradaki hisse senetlerini satın alacağı hakkında açıklama yapmış olması oldu. Yapılan görüşmelerden sonra Denizbank’taki hisse senetlerini yükselişe geçmesi ile birlikte BIST 100 Endeksi’nde bugün itibari ile yükseliş yaşayan tek banka Denizbank oldu. BIST 100 Endeksi bugün 120 bin puanla başlarken kapanışı yüzde 0,52 gerileyerek yaptı. Bankacılık endeksinde yüzde 0,95, holding endeksinde ise yüzde 0,36 değer kaybı yaşandı. Sektör endekslerine bakıldığında en yüksek artış menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksinde yüzde 0,70 ile gerçekleşti.