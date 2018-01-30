Rabobank’tan TL ve Euro Yorumu
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Rabobank’tan TL ve Euro Yorumu


Rabobank’tan TL ve Euro Yorumu
Rabobank’tan TL ve Euro Yorumu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-30 Saat: 19:54:15
Anasayfa Bankalar Rabobank’tan TL ve Euro Yorumu

Piotr Mathys tarafından hazırlanan Euro/TL raporunda Euro/TL kurunun 5 TL’yi bulması yönünde tahminler yapıldı.

2018 yılında Euro ve TL arasında yaşanabilecekler hakkında yorumlarda bulunan Rabobank Stratejisti Piotr Mathys, Euro’nun TL karşısında 5 oran yakalayabileceği tahmininde bulundu.

Piotr Mathys tarafından hazırlanan Euro/TL raporunda Euro/TL kurunun 5 TL’yi bulması yönünde tahminler yapıldı. Hollanda merkezli olan Rabobank’ın bu tahmini gerçekleşirse tüm zamanların rekoru kırılacak.

Piotr Mathy tarafından hazırlanan raporda ayrıca Euro ve TL arasında gerçekleşen bu oranın sebepleri hakkında da yorumlar ve açıklamalar bulunuyor. Euro’nun bölge ekonomisinden geniş çaplı destek almış olması ve almaya devam etmesi ile Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasında gidilen değişiklik nedeniyle Euro ve TL arasında kur farkına sebep oluyor.

Rabobank Raporu

Rabobank’ın raporunda bir tek Euro ve TL yorumu bulunmuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin jeopolitik risklerinden ve ABD ile olan ilişkilerinden de bahsediliyor. ABD ile olan ilişkilerde giderek gerilimin artacağını ifade eden raporda, ilişkilerin gerilmesi ile birlikte Türkiye açısından jeopolitik risklerin oluşacağı dile getiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın uygulayacağı sıkı para politikasında ılımlı davranması gerektiğini dile getiren Piotr Mathys’e göre, likidite penceresi faizi 100 baz puan oranında arttırılmalı. Türk lirasının, Dolar ve Euro karşısında sürdürülebilir hale gelebilmesi için gözle görülür bir iyileşme yaşaması gerekiyor. Euro ve TL arasında kur farkı artmaya devam ederse TCMB tarafından daha sıkı para politikalarının uygulanacağını ifade eden Mathys, bu uygulamalar ile TCMB’nin faiz oranlarında artış yapacağını da tahminleri arasına ekliyor. Kurulan senaryolar ve tahminler sonucu ile Rabobank’a göre Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecine girmesi gerekiyor. 

Rabobank Piotr Mathys Euro TL
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