Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
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Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı


Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı
Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-30 Saat: 20:06:13
Anasayfa Eko Gündem Eurostat Büyüme Oranlarını Açıkladı

Avrupa’nın büyüme oranlarını açıklayan Eurostat, Avro Bölgesi’nin ve Avrupa Birliği’nin yüzde 2.5 oranında büyüdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yılın genel bir kapsamda değerlendirmesini alarak Avrupa’nın büyüme oranlarını açıklayan Eurostat, Avro Bölgesi’nin ve Avrupa Birliği’nin yüzde 2.5 oranında büyüdüğünü söyledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği son 10 yıl içerisinde en yüksek büyüme oranına sahip. Yüzde 2.5 oranında büyüme gerçekleştiğini ifade eden Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği için bu oranın en güçlü büyüme oranı olduğunu dile getirdi.

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre mevsimsellikten arındırılmış GSYH geçtiğimiz yılın 4. çeyreğine oranla yüzde 0,6 oranında büyüdü. 2016 yılında aynı çeyreğe bakıldığında Avro Bölgesi’ndeki GSYH yüzde 2,7 oranında artmış oldu.

Güçlü Büyüme Oranı

Eurostat tarafından açıklanan veriler ele alındığında 2017 yılında yüzde 2.5 büyüme sağlayan Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği için güçlü büyüme oranı ifadeleri kullanıldı.

2016 yılının 3. çeyreği ile 2. çeyreği arasında yüzde 0,6 oranında yükselme yaşanırken, 2016 yılı 3. çeyreği baz alındığında büyüme oranı yüzde 2,8 olarak tespit edildi. AB ekonomisinde 2016 yılına kıyasla yüzde 2,8 artış yaşanması açıklamalarından sonra ekonomistler, Avro Bölgesi’nin ve Avrupa Birliği’nin 2019 yılında daha güçlü bir büyüme oranı elde edeceğini dile getirdi.

Uzmanlara göre son 10 yıla bakıldığında Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin en yüksek ekonomik büyüme oranına sahip olduğu görülüyor. Uzmanlar tarafından yapılan yorumlar ise Avrupa Birliği ekonomisinin büyüme oranında giderek artış yaşanacağı söyleniyor. 2019 yılındaki verilerin şimdiden tahmini olarak yüzde 3 ve 3’ün üzerinde olacağı konuşuluyor. 

Eurostat Avrupa Birliği GSYH Avro
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