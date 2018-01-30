Her yıl Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefleri belirleniyor. Hedeflenen enflasyon oranlarından sonra, tahminler tutturulamaz ise Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın enflasyon oranlarının neden tutturulamadığı hakkında imzalı bir mektup yazması ve bu mektubu hükümete bildirmesi gerekiyor.

2017 yılında istenilen enflasyon hedeflerine ulaşılamayınca Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın imzalı bir mektup yazması gerekti. İşte Murat Çetinkaya tarafından hazırlanan mektubun detayları!

5 Sayfalık Mektup

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya tarafından hükümete 5 sayfalık bir mektup gönderildi. Bu mektup içerisinde 2017 yılında belirlenen enflasyon oranlarının neden tutturulamadığı yer alıyordu. TCMB Başkanı tarafından yazılması zorunlu olan bu raporda enflasyon oranlarının sapma sebepleri ve bu sapmalar sonucu alınması gereken önlemler açık bir şekilde belirtilmek zorunda. Peki Murat Çetinkaya mektupta neler yazdı?

Mektubuna TL’nin değer kaybı yaşaması ile başlayan Murat Çetinkaya, Türk lirasında gözle görülür boyutta bir değer kaybının yaşandığını vurguladı. Bu değer kaybı ile birlikte enflasyon üzerinde maliyet yönlü baskının arttığını dile getiren Çetinkaya’nın mektubuna ithalat faaliyetleri, gıda sanayisi, içki ve sigaraya yönelik faaliyetler ve petrol fiyatları ile devam etti.

Döviz kuru sepeti karşısında Türk lirasının değer kaybetmesi ile ithal ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tüketiciyi etkilediğini ifade eden Çetinkaya, gıda sanayisinde yaşanan maliyet sıkıntılarına değinerek sektörel fiyat şoklarının enflasyonda etkisi olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin tüketiciyi olumsuz etkilemesi ile enflasyon oranlarında hedefin istenilen boyuta ulaşılamadığını ifade etti. İçki ve sigarada tüketim oranlarının artmaması ile olumlu etkiler görüldüğü fakat bu etkilerin yeterli seviyede olmadığı dile getirildi.