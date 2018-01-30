Turkcell ve Huwaei Ortaklığı ile Yeni Proje
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Turkcell ve Huwaei Ortaklığı ile Yeni Proje


Turkcell ve Huwaei Ortaklığı ile Yeni Proje
Turkcell ve Huwaei Ortaklığı ile Yeni Proje Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-30 Saat: 20:42:15
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Türkiye’nin ilk dijital operatörü olan Turkcell ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei tarafından ortak bir girişime imza atılıyor.

Türkiye’nin ilk dijital operatörü olan Turkcell ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Huawei tarafından ortak bir girişime imza atılıyor.

Türkiye’deki ilkleri ve başarıları ile en hızlı büyümeye sahip ve en yükse cirosu bulunan operatör şirketi Turkcell yeni bir proje için Huawei ile ortak oldu. 2020 yılında geçilecek olan 5G teknolojisi için Türkiye’deki faaliyetleri yorumlayan ve Türkiye’yi 5G teknolojisi ile buluşturmaya hazırlanan Turkcell ile Huawei’nin ortak girişim projesinin ismi “5G’ye Giden Yol” olarak belirlendi.

Huawei ortak girişimi ile gerçekleştirilen projede Antalya’da yer alan ticari ağ kullanıldı ve bu proje ile dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonu gerçekleştirilmiş oldu. 

Verimlilik En Üst Düzeyde Olacak

4.5G spektrum koordinasyonunun gerçekleştirilmesi ile birlikte verimliliğin en üst düzeyde olacağı ifade edildi. TechCity 2.0 teknolojisini kapsayan proje ile yüksek ve düşük LTE bantları arasında kullanıcı deneyimine ve kullanıcının veri akışına bağlı olarak kanal seçimi yapılacak. Bu sayede Turkcell’in sahip olduğu frekans spektrumu daha verimli kullanılabilecek.

Bu spektrumun devamlılığını sağlayabilmesi için Turkcell ve Huawei şirketlerinin ortaklığı devam edecek. Geleceğe odaklı şebekeler kurabilmek ve bu şebekeleri geliştirebilmek adına ortak bir girişime imza atan şirketler LTE şebekeleri ile ilgili yenilikler üretmek için çabalayacak.

Huawei Kablosuz Ağlar Ürün Grubu AR-GE Başkanı Ying Weimin’e göre bu teknolojik evrimin Turkcell ile birlikte dünyada bir ilk olarak yapılması gurur kaynağı olarak görülüyor. Bu teknoloji ile uplink ve downlink bağlantılarının birbirine olan bağımlılığında uplink’te yaşanan sorunların aşılmasını sağladığını ifade eden Weimin, 5G’ye Giden Yol’da temellerin sağlam atıldığını ifade ediyor. 

Turkcell Huawei LTE 5G
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