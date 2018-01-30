TSKB Net Dönem Karını Açıkladı! Yüzde 25 Büyüdü
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TSKB Net Dönem Karını Açıkladı! Yüzde 25 Büyüdü


TSKB Net Dönem Karını Açıkladı! Yüzde 25 Büyüdü
TSKB Net Dönem Karını Açıkladı! Yüzde 25 Büyüdü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-30 Saat: 21:44:09
Anasayfa Bankalar TSKB Net Dönem Karını Açıkladı! Yüzde 25 Büyüdü

TSKB'nin 2017 senesine yönelik net dönem karı bir önceki seneye kıyasla yüzde 25 oranında artarak 596 milyon lira olarak belirlendi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)'nin yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, 2017 senesine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB, 2017 senesinde toplam aktif büyüklüğünü bir önceki senesine kıyasla yüzde 20 oranında artarak 28.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin toplam kredileri ise yüzde 29 oranında artarak 22.3 milyar liraya ulaştı. Bankanın net dönem karı 2017 senesi Aralık ayında bir önceki seneye kıyasla yüzde 25 oranında artarak 596 milyon liraya ulaştı. Şirketin toplam öz kaynakları yüzde 21 oranında artarak 3.5 milyar liraya ulaştı. 

Bu sayede 2017 sene sonunda bankanın öz kaynak karlılık oranı yüzde 18.4 oranında, aktif karlılık oranı yüzde 2.3 oranında artış gösterdi. Aktif kalitesini koruyan ve sağlıklı büyüme gösteren TSKB'nin, 2017 sene sonu itibarıyla takipteki alacaklar oranı yüzde 0.2’ye düştü. 1 Ocak 2018 tarihinin ardından mevzuata uygun şekilde TFRS 9'a geçiş yapan banka, portföyünün gücünü kanıtladı. TFRS 9'un planladığı değişiklikler kapsamında bankanın ek karşılık yükü bulunmuyor.  

2.5 Milyar Dolarlık Finansman

Konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda TSKB Genel Müdürü Suat İnce, 2017 senesinde bankanın aktif büyümesi, kredi büyümesinin ve müşteri sayısının artışı gibi çoğu kalemde hedeflenenin üzerinde performans gösterildiğini dile getirdi. 

Türk özel sektörüne verdikleri desteği sürdüreceklerine dikkat çeken İnce, sürdürülebilir kalkınma uzmanlıkları sayesinde 2017 senesinde Türk özel sektörüne 2.5 milyar dolar tutarında finansman sağladıklarını bildirdi. Müşteri tabanını genişletmeye yönelik çalışmaları sayesinde aktif müşteri sayısının yüzde 25 oranında arttırıldığının bilgisini veren İnce, bankanın kredi portföyünün kurdan arındırılmış olarak yüzde 15 oranında büyüdüğünü belirterek kalkınmaya verilen desteğin arttığını anlattı. 2017 senesinin sektörel çeşitlenmenin arttığı, farklı kalemlerde kredi verilen bir sene olduğunu dile getiren İnce, yenilenebilir enerji projeleri, elektrik dağıtım ve organize sanayi bölgesi yatırımları, yeşil sertifikalı ticari gayrimenkul projeleri ile lojistik, çimento, plastik, sağlık ve gıda sektörlerinde kurumsal ve KOBİ segmentindeki şirketlere finansman sağladıklarını anlattı. 

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