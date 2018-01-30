Avrupa hisse senetleri, son dönemlerdeki en güçlü başlangıcını yaptıktan sonra, piyasalarda tedbirli bir havanın oluşmasıyla beraberinde Asya hisse senetlerini takip ederek değer kaybetti. ABD Hazine tahvillerindeki satışlar durgun seyretti ve dolar değer kaybetti. Petrol, ikinci gününde de değer kaybetti.

Stoxx Europe 600 Endeksi, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi'nin haftanın ilk işlem gününde rekor seviyesinden gerilemesinin ardından Japonya, Hong Kong ve Avustralya gösterge endekslerini takip ederek değer kaybetti. ABD'nin gösterge 10 sene vadeli Hazine tahvillerinin faizi 2.7'lik seviyesinin üstüne çıkmasının ardından değer kaybı yaşadı. Avrupa ülkelerinin tahvillerinin geneli, traderların Euro Bölgesi büyüme rakamını açıklamasına karşın düşük oranda yükseldi. Euro, yen ve sterlin ile birlikte yükseldi. Piyasalarda Bir Alım Fırsatı Oluşabilir

Hisse senedi piyasalarında, değer artışı yaşayan ülkelerin tahvil faizlerinin yüksek değerleme seviyelerine ulaşmış hisse senetlerine yönelik iştahı denemesi ile beraberinde, yoğun geçen bir ayın sonunda temkinli atmosfer oluştu. Ekonomistler, güçlü gelen şirket bilançoları, ekonomik büyümenin ivme kazanması ve ABD'de vergi indirimlerine ilişkin iyimserliğin, son dönemlerde piyasalarda rekor seviyelere çıkan fiyatları yukarı yönde çekmeye devam edip etmeyeceğini gözlemliyor. Goldman Sachs Group Inc., orta vadede bir gerileme olabileceğini öngördü. Yetkililer, piyasalarda yaşanacak böyle bir düşüşün alım fırsatı oluşturableceğini belirtti.