İflas Erteleme Uygulaması Yürürlükten Kalkacak
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İflas Erteleme Uygulaması Yürürlükten Kalkacak


İflas Erteleme Uygulaması Yürürlükten Kalkacak
İflas Erteleme Uygulaması Yürürlükten Kalkacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-30 Saat: 23:03:39
Anasayfa Eko Gündem İflas Erteleme Uygulaması Yürürlükten Kalkacak

Adalet Bakanlığı, iflas ertelemenin yürürlükten kaldırılmasına yönelik kanun tasarısı önerisini Başbakanlığa sundu.

2003 senesinden beri yürürlükte olan iflas ertelenmesinin borçlu firmaların iyileşme, mali durumunu düzeltme ve tekrar faaliyet gösterir hale gelme durumlarında beklenen faydanın sağlanamadığı gözlemlendi. Buna ek olarak borçlulardan alacaklarını tahsil edemeyen vatandaşların da zarara uğradığı gözlemlendi. Elde edilen sonuçlara göre çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas, Türk Ticaret, Kooperatifler, Hukuk Muhakemeleri, Milletler Arası Tahkim, Tebligat ve Posta Hizmetleri Kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören 65 maddelik kanun tasarısı taslağını hazırladı. Taslak, Başbakanlığa sunuldu. 

Yerine Konkordato Uygulaması Gelecek

Taslağın yasa haline gelmesiyle iflasın ertelenmesi yürürlükten kalkacak. Bu uygulama yerine iflas erteleme sebebiyle tercih edilmeyen fakat mevzuatta olan borçlarda indirim yapılması ya da borçların belirli bir vadeye bağlanması talebini içeren konkordato uygulamaya alınacak. Konkordato tercih etmek için yüksek meblağda borcun bulunması gibi bir koşul aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda zorluk yaşayan ya da kısa vadede borçlarını ödeme zorluğu yaşama ihtimali olan borçlular konkordato talep edebilecek. 

Borçlu, mali durumunu tamamıyla gösteren belgeler ile talep ettiği konkordatoyu yerine getirebileceğini gösteren ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan finansal analiz raporlarını bu talebe ekleyecek. Alacaklıların sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından alacaklılar kurulu oluşturulabilecek. Bu kurul konkordato başkanının faaliyetlerine nezaret edecek ve alacaklıların haklarının takibini yapacak. 

Belirlenen müddet süresince borçlu, komiserin nezareti altında işlerini sürdürecek. Borçlu, mahkemenin izni olmadan rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin sürekli tesisatının birazını dahi devredemeyecek. Belirtilen işlemlerin haricinde yapılan işlemler hükümsüz sayılacak. İşçi ve nafaka alacakları konkordatoya dahil olmayacak. Alacak hakkı olanlar, konkordato görüşmelerinde oy kullanamayacak ve çoğunluk hesabında değerlendirilmeyecek. Buna rağmen alacaklılar, borçlu mühlet alsa da icra takibi yapabilecek. 

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