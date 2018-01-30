Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hükümete gönderilen mektupta, rekabet ve verimliliğin artırılmasına ilişkin yapısal reformların orta vadeli dönemde sürekliliği olan fiyat istikrarının sağlanması bakımından iyi bir gelişme olduğu ifade edildi.

Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e gönderilen açık mektupta, 6 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde belirtilen 2017 senesine yönelik enflasyon hedefinin hükümetle beraber yüzde 5 oranında belirlendiği hatırlatıldı. Temel politika metninde, sene sonunda enflasyonun hedeften ciddi oranda (Her İki Yöne De 2 Puandan Fazla) çıkması halinde hükümete bir "Açık Mektup" yazılacağı belirtilmişti. Mektupta, 2017 sene sonu enflasyonun yüzde 11.92 seviyesinde gerçekleştiği ve hedefin çok uzağında kaldığı ifade edildi.

Enflasyonun hedeften aşırı sapmasının sebepleri ve hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı mektupta, ilerleyen süreçte TCMB'nin, fiyat istikrarını sağlamak asıl hedefi doğrultusunda elindeki tüm para politikası araçlarını kullanmaya ve para politikası kararlarını enflasyon görünümüne bağlı olarak vermeye devam edeceğine işaret edildi. Ek Parasal Sıkılaştırma Yapılabilir