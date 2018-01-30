Terörizme Finansman Sağlanmasının Önüne Geçilecek!
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Terörizme Finansman Sağlanmasının Önüne Geçilecek!


Terörizme Finansman Sağlanmasının Önüne Geçilecek!
Terörizme Finansman Sağlanmasının Önüne Geçilecek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-30 Saat: 23:42:40
Anasayfa Eko Gündem Terörizme Finansman Sağlanmasının Önüne Geçilecek!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, döviz bürolarına yönelik yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde terörizme finansman sağlanmasıyla mücadelede yeni bir dönem başlattıklarını dile getirdi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'den açıklanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile halk arasında döviz büroları olarak tabir edilen yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimleriyle ilgili konulara 2006 senesinden sonra ilk defa detaylı bir düzenleme yapıldı. 

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle yetkili müesseselerin daha kurumsal bir yapıya dönüşmesinin sağlanacağını, bu sayede mali yapıların geliştirilmesinin ve yeni faaliyet alanlarıyla desteklenmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Düzenlemeyle terörizmin finansman sağlanmasına karşı mücadelede yeni bir dönem başlatıldığını dile getiren Şimşek, Hazine Müsteşarlığı himayesinde kurulacak bilgi sistemi üstünden yetkili müesseselerin sorgulama yapmasıyla terör finansmanı faaliyetinde bulunan kişilerin işlem yapmasına engel olunacağını anlattı. Türkiye'nin terör olaylarından uzun zamandır sorun yaşadığını ve terörün finansmanıyla mücadelede istikrarlı olduklarını ifade eden Şimşek, belirli bir zamandır sektörde küresel sistemin bir parçası olarak Türkiye'deki finansal sistemin yetkili müesseselerden efektif kabul etmemesine dair sorunların yaşandığını belirtti. 

Kara Para Aklamasına Engel

Yeni düzenlemeyle terörizme finansman sağlanmasının ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesini ve bu şekilde sektörün kredibilitesinin artırılmasını planladıklarını vurgulayan Şimşek, kara para aklanmasına fırsat vermeyeceklerini belirterek, Hazine Müsteşarlığının, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında MASAK ve kamu kurumlarına ek olarak diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla da aktif bir şekilde iş birliği yapacağını aktardı. 

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