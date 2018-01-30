Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'den açıklanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile halk arasında döviz büroları olarak tabir edilen yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimleriyle ilgili konulara 2006 senesinden sonra ilk defa detaylı bir düzenleme yapıldı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle yetkili müesseselerin daha kurumsal bir yapıya dönüşmesinin sağlanacağını, bu sayede mali yapıların geliştirilmesinin ve yeni faaliyet alanlarıyla desteklenmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Düzenlemeyle terörizmin finansman sağlanmasına karşı mücadelede yeni bir dönem başlatıldığını dile getiren Şimşek, Hazine Müsteşarlığı himayesinde kurulacak bilgi sistemi üstünden yetkili müesseselerin sorgulama yapmasıyla terör finansmanı faaliyetinde bulunan kişilerin işlem yapmasına engel olunacağını anlattı. Türkiye'nin terör olaylarından uzun zamandır sorun yaşadığını ve terörün finansmanıyla mücadelede istikrarlı olduklarını ifade eden Şimşek, belirli bir zamandır sektörde küresel sistemin bir parçası olarak Türkiye'deki finansal sistemin yetkili müesseselerden efektif kabul etmemesine dair sorunların yaşandığını belirtti. Kara Para Aklamasına Engel