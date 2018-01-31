Dün dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket yaşanmış, dolar 3,80 seviyesini test etmiş ancak bu seviyeye çıkamamıştı. Öğle saatlerinde kurda bir gerileme yaşanmaya başladı ve günü 3,8 seviyesinden tamamladı. Bugün ise güne 3i77 TL’den başladı.

Bugün piyasalardaki en önemli gündem ABD Merkez Bankasının gerçekleştireceği toplantı olacak. Fed’in faizlerde herhangi bir değişiklik gerçekleştirmesi beklenmezken olası para politikaları değişiklikleri de piyasaların gidişatını etkileyebilir.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7809’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7744 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6904 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6939 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2434 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 10 düşerek 10 bin 55 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum yüzde 7 düşerek bin 76 dolar seviyesine geldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 163,00 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

267,05 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.