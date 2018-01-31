Facebook’tan Tüm Kripto Para Reklamlarına Yasak
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Facebook’tan Tüm Kripto Para Reklamlarına Yasak


Facebook’tan Tüm Kripto Para Reklamlarına Yasak
Facebook’tan Tüm Kripto Para Reklamlarına Yasak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-31 Saat: 09:20:48
Anasayfa Eko Gündem Facebook’tan Tüm Kripto Para Reklamlarına Yasak

Facebook, Bitcoin’de dahil olmak üzere tüm kripto para konulu reklamları yasaklama kararı aldı.

Son zamanların en önemli finansal işlemlerinden biri olan kripto paralara bir darbe de Facebook’tan geldi. Şirket olası dolandırıcılık önleyebilmek amacı ile her türlü kripto para reklamını yasakladığını duyurdu. Bu yasaklar Instagram’ı da kapsayacak.

İnsanların Aldatılmaktan Korkmadan Facebook’ta Olmasını İstiyoruz

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Facebook sözcüsü bu durumun sadece kripto para bilrimleri ya da şifreleme araçlarını satmaya çalışan anahtar kelimeleri değil konu ile ilgili tüm reklamları kapsadığını belirtti. Örneğin Bitcoin cüzdanları ya da Ethereum madenciliği yapmak için gerekli donanımların tanıtıldığı reklamlar da yasak kapsamında olacak.

İnsanların korkmadan, aldatılabileceklerine yönelik içlerinde bir şüphe olmadan Facebook reklamlarını kullanabilmelerini istediklerini belirten Facebook yöneticisi Rob Leathern, her ne kadar bu piyasaya önem verseler de günümüzde bu alanda çok fazla kötü niyetli insanın yer aldığını belirtti. Facebook’a reklam vermenin oldukça kolay olması nedeni ile çok sayıda şirket ve kişinin reklamının sistemde yer aldığını belirten Leathern, bunların manuel olarak denetlenmesinin mümkün olamayacağını belirtirken bu alanda yaptıkları çalışmaların insanları korumak için olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de de Bu Tarz Reklamlar Görülebiliyor

Konu ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalarda Türkiye’de de hem Facebook hem de Instagram’da bu tarz reklamların hali hazırda yer aldığı görüldü. Uzmanlar yer alan reklamlardan bir kısmının kişisel bilgileri çalmak ya da kişinin bilgisayarında Bitcoin madenciliği yapmak isteyen sitelere ait olduğunu da tespit etti.

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