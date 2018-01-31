Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen yeni bir skandal ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre firma dizel araçlarının egzoz emisyonları ile ilgili hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde testler gerçekleştirdi. Basına sızan bu testler büyük bir skandalın patlamasına neden oldu. Volkswagen CEO’su Müller konu ile ilgili basına gerçekleştirdiği açıklamada bunun kabul edilemez olduğunu belirterek konu ile ilgili şirket içerisinde önemli bir çalışmanın yapacağını belirtti.

Bir Daha Yaşanmayacak

Bu deneylerin herhangi bir bilimsel yönünün olmadığını belirten Müller yaşananların herkesi sarstığını be şaşırttığını ifade etti. Firmanın finansa ettiği Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği’nin (EUGT) tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmaların aşama aşama incelenerek nasıl böyle bir testin talep edildiğine yönelik bir soruşturma gerçekleştireceklerini belirten Müller insanların güvenini sarstıkları için çok üzgün olduklarını da sözlerine ekledi.

Şirket Hisseleri Yüzde 4,5 Değer Kaybetti

Volkswagen’in tartışmalı test skandalı şirket hisselerine de yansıdı. Firmanın hisseleri son beş gün içerisinde yüzde 4,5 oranında değer kaybetmesine rağmen yatırımcılardan konu ile ilgili bir açıklama gelmemesi ya da tepki gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

CEO Matthias Müller tartışmalı dizel testleri konusuna yönelik detaylı bir çalışma yapılacağını belirtirken dış iletişimden sorumlu Thomas Steg’in ise görevine son verildiğini ifade etti. Steg tarafından tüm sorumluluğun üstlenildiğini belirten Müller onun bu kararının saygıyla karşılandığını söyledi.