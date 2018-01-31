THY Yeni Tanıtım Filmini İlk Defa Super Bowl’da Yayınlayacak
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THY Yeni Tanıtım Filmini İlk Defa Super Bowl’da Yayınlayacak


THY Yeni Tanıtım Filmini İlk Defa Super Bowl’da Yayınlayacak
THY Yeni Tanıtım Filmini İlk Defa Super Bowl’da Yayınlayacak Hatice Demir - Tarih: 2018-01-31 Saat: 09:53:36
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Türk Hava Yolları, Doktor Mehmet Öz’ün rol aldığı yeni tanıtım filmini ABD’nin en önemli yayın zamanı olan Super Bowl’da yayınlayacak.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolu yolcuları 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan uçuşlarda, internet bağlantılı olan tüm uçakların Amerikan Ulusal Futbol Liginin final müsabakası olan Super Bowl LII mücadelesini canlı olarak vereceği belirtildi. Bu sayede tüm yolcuların ekranlarından mücadeleyi izleyebileceğinin ifade edildiği açıklamada ayrıca THY’nin yeni reklam filmi hakkında da bilgi verildi.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türk Hava Yolları olarak müşterilerine dünyanın dört bir tarafına yüksek konfor ile ulaşmalarını sağlamanın yanı sıra bir prestij de katmayı her zaman önemsediklerini ifade ederken uçuş süresince bu anlayışın tamamlayıcı bir parçası olan kapsamlı uçak içi eğlence sistemi "Planet" ile de yolculara oldukça keyifli bir uçuş tecrübesinin kapılarını açtıklarını dile getirdi.

ABD Tarihinin En Çok İzlenen Yayını

Super Bowl kupası Amerika tarihinde en çok izlenen yayın olma özelliğine sahip. Ayrıca dünyanın en ünlü kalp cerrahı ve sağlık alanındaki en tanınan ekran yüzü Dr. Mehmet Öz’ün de rol aldığı bir tanıtım kampanyası ile Super Bowl kupasında yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Olmuştur, kampanyanın Beş Duyu sloganına sahip olduğunu ifade etti.

Super Bowl kupası sırasında reklam yayınlamanın maliyeti 30 saniyelik reklam için 5,2 milyon dolar. Bu tutara ajans ve prodüksiyon masrafları ise dahil değil.

 

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