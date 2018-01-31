İpotek göstererek bankadan temin edilen bir kredi alma teminat gösterme anlamına gelir. Bankalar uzun vadeli ödeme planları ile normalde alınabilinecek kredi tutarının çok daha yüksek miktarında kredi verirler. Bu ipotekli kredi olur.

Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi, kredi başvurusu yapacak olan bir kişinin kendi üzerine olan ev, araba, dükkan ya da arsa gibi taşınmaz bir malının olması gerekmektedir. Ticari amaç ile kayıtlı olan bir mal, ticari kredi sınıfında değerlendirilmektedir.

Bankalar kredi türüne göre değişmek şartı ile uzun vadeli ödeme planları ile ipotekli kredi imkanı sağlamaktadır. İhtiyaç kredilerinde bu süre 48 ay ile sınırlı olurken, alınan ev kredilerinde 120 ay, 180 ay ya da 300 aya kadar çıkabilmektedir. Ancak bu süreler gösterilecek olan ipotek türüne ve söz konusu taşınmaz malın değerine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bir evin ipotek gösterilmesi ile emekli bireylerin maaşlarını ipotek olarak göstermesinde sunulan kredi imkanı aynı olmamaktadır.

İpotekli Kredi Nasıl Alınır? sorusunun yanıtından önce ilk olarak ihtiyacın ne olduğunun belirlenmesi, ihtiyaç doğrultusunda da bankaların sunduğu kredi kampanyalarının araştırılması faydalı olacaktır. Çünkü bankalar dönem dönem çok daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar.

İpotekli krediden yararlanmak için başvuru yapılması durumunda ilk olarak neyin teminat gösterileceğine karar verilmesi gerekmektedir. Çünkü teminat gösterilecek malın yüzde yüzü değeri kadar kredi verilmemektedir. Örneğin 100 bin TL tutarında bir ev için bazı bankalar 80 bin TL, bazı bankalar 75 bin TL, bazıları ise 70 bin TL kredi vermektedir. Her bankanın kendi özelinde belirlediği şartlar bulunmaktadır.

Evin Değerinin Yüzde 80'i Kadar Kredi İmkanı!

Türkiye'de bulunan bankaların büyük bir çoğunluğu ipotek karşılığında kredi imkanı sağlamaktadır. Örneğin; Ziraat Bankası evin değerinin yüzde 80'i, arsa değerinin yüzde 50'si, iş yerinin yüzde 75'i, benzer şekilde Şekerbank, Denizbank, Garanti Bankası da evin değerinin yüzde 80'i kadar kredi vermektedir.

İpotekli Kredi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

İpotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken pek çok kriter vardır. Bu kriterler hem ihtiyaçlara hem kişilere hem de bankalara göre farklılık gösterir.

Her banka aynı kriteri aramaz. Bazı bankalar sigorta yapılmasını zorunlu tutar, bazıları tutmaz.

Gelir durumunun ipotekli kredi alınması için uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Gelir durumu uygun olmayıp, kredi başvurusu yapıldıysa ve olumsuz sonuçlandıysa kredi notu da bu durumdan olumsuz etkilenir. Her red yiyen kredide kredi notu düşüş gösterir.

İhtiyaç kredisi mi konut kredisi mi ya da taşıt kredisi mi alınacağına karar verilmesi çok daha sağlıklı oluyor. Taşıt kredisi kullanımında arabanın ipotek ettirilmesi çok daha sağlıklıdır. Benzer şekilde ev kredilerinde de evin, arsanın vb...