Arızalı Asansörler Esnafa Müşteri Kaybettiriyor
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Arızalı Asansörler Esnafa Müşteri Kaybettiriyor


Arızalı Asansörler Esnafa Müşteri Kaybettiriyor
Arızalı Asansörler Esnafa Müşteri Kaybettiriyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-31 Saat: 10:09:51
Anasayfa Eko Gündem Arızalı Asansörler Esnafa Müşteri Kaybettiriyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken özellikle iş hanı gibi çok katlı binaların üst katlarında yer alan esnafların kırmızı etiketli asansörler nedeni ile müşteri kaybettiklerini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda sıkça dile getirilen asansörlerin denetlenmesi sorununa farklı bir pencereden yaklaştı. Palandöken tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada geçtiğimiz yıl toplam 477 bin asansörden 456 bin adetinin denetlendiği belirtildi. Bu denetleme işlemleri sırasında 87 bin asansöre kullanımı sakıncalı manasında kırmızı etiket yapıştırıldığını belirten Palandöken bu denetimlerin ne derece doğru yapıldığından emin olmadıklarını söyledi.

Belediye verilerine göre yapılan asansör denetimlerinin yetersiz olduğunun altını çizen Palandöken 121 bin asansörün ise hiç denetlenmediğini ifade etti. Kırmızı etiket yapıştırılmış asansörlerin iyileştirme maliyetlerinin 3 ila 4 bin lira seviyesinden başladığını belirten Genel Başkan normal bir asansörün bakımının ise 10 bin liradan başladığını belirtti.

Asansörlere takılan etiketlerin bir standarda sahip olmadığını vurgulayan Palandöken kimi zaman hiçbir sorunu olmayan asansörlere kırmızı etiket takılırken kimi zaman da en sorunlu, sürekli arıza çıkaran asansörlerin yeşil ya da mavi etiket ile ödüllendirildiğini belirtti. Ülkemizde bu alanda önemli adımlar atılarak sistemin bir standarda kavuşturulması gerektiğini düşündüklerini belirten Palandöken bu durumun esnaf için de hem maddi hem de müşteri açısından kayıplara yol açtığı belirtildi.

Özellikle çok katlı iş hanlarında üst katlarda mağazası olan esnafların müşterilerinin kırmızı etiketli asansörler nedeni ile bu mağazaları tercih etmekten vazgeçtiğini belirten Palandöken bu alanda denetimin çok yönlü olması gerektiğini ve kırmızı etiketin sadece gerçekten tehlike arz eden asansörlere konmasının daha faydalı olacağını dile getirdi. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken kırmızı etiketli asansör
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