2017 Yılı Dış Ticaret Açığı 76,7 Milyar Dolar Oldu
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2017 Yılı Dış Ticaret Açığı 76,7 Milyar Dolar Oldu


2017 Yılı Dış Ticaret Açığı 76,7 Milyar Dolar Oldu
2017 Yılı Dış Ticaret Açığı 76,7 Milyar Dolar Oldu Hatice Demir - Tarih: 2018-01-31 Saat: 10:21:59
Anasayfa İthalat&İhracat 2017 Yılı Dış Ticaret Açığı 76,7 Milyar Dolar Oldu

Aralık ayına ait dış ticaret rakamları yayınlandı. Buna göre 2017 yılında gerçekleşen toplam dış ticaret açığı yüzde 37 artarak 76,7 milyar dolar oldu.

2017 yılını arkamızda bırakmamızın üzerinden tam olarak bir ay geçti ancak rakamlar gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre ülkemizin 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracat yüzde 10,2 artış gösterdi ve 157 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yurt dışından gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 18 artarak 234 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu durumda 2017 yılının dış ticaret açığı bir önceki yıla oranla yüzde 37 artış göstererek 77 milyar dolar seviyesine çıktı.

İthalat Artışı Durdurulamıyor

En önemli ekonomik göstergelerden biri olan dış ticaret açığı, cari açığın oluşmasındaki en önemli etkenler arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın işbirliğinde oluşturulan geçici ticaret verilerinden elde edilen bilgilere göre; ülkemizin ihracatı Aralık ayında 2016 yılının aynı dönemine oranla yüzde 8,6 artış göstererek 13 milyar 878 milyon dolar seviyesine ulaştı. İthalat ise aynı dönemde bir önceki yıla oranla yüzde 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ülkemizin en fazla ticari ilişkide bulunduğu ülke hem ithalat hem de ihracatta Almanya olarak gerçekleşti.

Aralık ayındaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılının Aralık ayında yüzde 69,4 seviyesinde iken 2017 yılı Aralık ayında bu rakam yüzde 60’a kadar düştü. 

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