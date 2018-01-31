Türk balıkları özel uçak konforuyla İzmir’den New York’a uçacak. Turkish Cargo, İzmir-New York arasında düzenli kargo seferlerine başlamaya hazırlanıyor. İzmir-New York arası kargo seferi konulması talebi, ihracatının yüzde 10’unu hava kargo ile gerçekleştiren Türk su ürünleri sektöründen geldi.

Türk su ürünleri sektörü, 2010 yılında ihracatının yüzde 2’sini hava kargo ile yaparken, sonraki yıllarda hava kargonun payını sürekli arttırdı ve 2017 yılı sonunda yüzde 10’luk paya ulaştı.

Katma değerli ürün ihracatı için hava kargoyu tercih eden Türk su ürünleri sektörü, Turkish Cargo ile ulaştıkları destinasyon sayısının artması için yürüttükleri görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere.

Turkish Cargo, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’ne haftalık 60 ton’luk yükleme garantisi karşılığı İzmir-New York arası direkt kargo uçağı seferi konulabileceğini bildirdi.

Bu gelişme üzerine üyelerine sirküler yaparak talep topladıklarını belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, üyelerinden 60 ton’un üzerinde yükleme yapacakları bilgisi geldiğini, bu gelişmeyi de Turkish Cargo ile paylaştıklarını kaydetti.

Turkish Cargo ile görüşmelerinin son derece olumlu ilerlediğinin altını çizen Kızıltan, 2018 yılının ilk çeyreğinde İzmir – New York seferlerinin başlamasını beklediklerini, hali hazırda İzmir – Tel Aviv arası uçan Turkish Cargo’nun İzmir’den ikinci destinasyonunun İzmir – New York olmasını beklediklerini dile getirdi.

İzmir – New York Seferi ile İhracatımız 100 Milyon Doları Geçer

Bundan sonraki süreçte Turkish Cargo’nun ödevini çalışarak kendilerine müjdeli bir haber vermesini beklediklerini anlatan Kızıltan, “Amerika Birleşik Devletleri’ne 2010 yılında Türk su ürünleri sektörünün hava kargo ile ihracatı 1 milyon 720 bin dolar seviyesinde iken, 2017 yılı sonunda 35 milyon 800 bin dolar mertebesine çıktı. ABD’ye hava kargo ile su ürünleri ihracatı 7 yılda yaklaşık 20 kat büyüdü. İzmir – New York arasında konulacak yeni sefer bu ihracatı daha da büyütecek. Kısa vadede 100 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Hava Kargodan Başka Sektörlerde Yararlanacak

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin 2017 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 17’lik artışla 946 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı; “ABD, bölgemizden en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumunda. İzmir – New York arasında sefer yapacak Turkish Cargo uçağı Su ürünleri sektörü dışında başka sektörlerinde ihracatını da olumlu etkileyecek. Türk yaş meyve sebze ve mamulleri sektörümüz Uzak Doğu başta olmak üzere hava kargo ile ilgili yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü dışında diğer sektörlerimizde katma değerli ürün ihracatı için hava kargo seçeneğini gündemine alacaktır.”

Türkiye Hava Kargo ile 7 Milyar 904 Milyon Dolar İhracat yaptı

Türkiye 2017 yılında 157,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ihracatın 7 milyar 904 milyon dolarlık dilimi hava kargo ile dünyanın dört bir tarafına gönderildi. Türkiye’nin ihracatında hava kargonun payı yüzde 5 olurken, su ürünleri sektörünün 851 milyon dolarlık ihracatında hava kargonun aldığı pay yüzde 10 oldu ve 80 milyon dolarlık su ürünleri uçak konforuyla dünya sofralarına ulaştı.