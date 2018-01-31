Kripto para piyasasına bir darbede Facebook’tan geldi. Bitcoin sosyal medya devinin açıkladığı karar ardından son bir ayın en büyük düşüşüne sahne oldu. Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin güne 10 bin doların altında başladı.

Bitcoin Facebook Kararı Karşısında Çaresiz Kaldı

Herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan işlem gören kripto para piyasası bu günlerde yatırımcısının canını sıkacak gelişmelere ev sahipliği yaptı. Sanal para birimlerinde kayıplar yüksek olurken, piyasayı yakından ilgilendiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yetkililerin açıklamaları piyasada dalgalanmaya neden olurken, Facebook tarafından alınan reklam kararı kripto paraları derinden etkiledi. Sosyal medya devinin açıklamasına göre, Facebook bu para birimlerinin reklamlarına yasak getirdi. alınan karar sonrasında piyasada işlem gören kripto paralar, aşağı yönlü hareketini hızlandırdı.

Kripto para piyasasına bir darbede ABD ve Çin gibi piyasaya ilginin yüksek olduğu ülkelerden gelmişti. Söz konusu ülkeler piyasayı kontrol altına alma ve işlem kısıtına gitmek için bazı tedbirler alacağını açıklamıştı.

Bir Aylık Kayıp Yüzde 30’un Üzerine Çıktı

Bir taraftan tüm bunlar yaşanırken, piyasanın en büyük 5 birimi arasında ilk sırada yer alan Bitcoin, geçen bir aylık zaman diliminde ciddi oranda değer yitirdi. Ocak ayının ilk gününden bugüne kadar yaşanan kayıp yüzde 31’i buldu. Bunun yanında Ethereum ve Ripple’de büyük kayıplara sahne oldu.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin şu anlarda 10 bin liranın altından işlem görüyor. Dünkü fiyatlar ile bugünün fiyatı arasındaki fark yüzde 1,97’lik gerilemeye işaret ediyor. Bir Bitcoin ise 9 bin 837 dolardan işleme alınıyor.