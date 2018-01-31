-Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors’un toplam satışları 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 10 milyon 608 bin 366 adede ulaştı. Bu rakam, dünya çapında binek otomobil ve hafif ticari araç pazarında satılan her dokuz araçtan birinin Renault, Nissan ve Mitsubishi İttifakın’a ait olduğunu ifade ediyor.

-İttifak, 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği 540 bin 623 satış adedi ile elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürdü.

Dünyanın lider otomobil ittifakı Renault-Nissan-Mitsubishi, 2017 yılında dünyada 10 milyon 608 bin 366 satış adedi gerçekleştirdi.

SUV, hafif ticari araç ve elektrikli araçlara ilgideki artış, Mitsubishi Motors’un ittifaktaki ilk tam yılı olan 2017’de, satışlarda gerçekleşen yüzde 6,5’lik artışı destekleyen faktörler oldu.

Renault-Nissan-Mitsubishi başkan ve CEO’su Carlos Ghosn “2017’de gerçekleştirdiği 10,6 milyonun üzerindeki binek otomobil ve hafif ticari araç satışıyla, Renault-Nissan-Mitsubishi dünyanın en büyük global otomobil grubu haline geldi. Bu gelişim, ürün gamımızın zenginlik ve içeriğinin, küresel pazardaki konumumuzun ve araç teknolojilerimizin müşterilerde yarattığı etkinin bir yansımasıdır.” dedi.

2017 yılında İttifak üyeleri, on adet marka altında olmak üzere yaklaşık 200 ülkede satış gerçekleştirdi. (Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun)

Renault Grubu’nun satışları 2017 yılında yüzde 8,5 artış göstererek 3 milyon 761 bin 634 adede ulaştı. 2017 yılı, dünyanın Fransız otomobil lideri ve Avrupa’nın iki numaralı markası Renault’nun yanı sıra, Dacia için de rekor bir yıl oldu. Renault, geliştirdiği uluslararası faaliyetleri ve yenilenen ürün gamı ile, Drive the Future planıyla da bağlantılı olarak 2018 yılında da büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

2017 yılında, Nissan, dünya çapında 5 milyon 816 bin 278 satış adedine ulaşarak satışlarını yüzde 4,6 artırdı ve altı yıllık stratejik planı ‘Nissan M.O.V.E. to 2022’nin detaylarını duyurdu. Nissan’ın satışları, ABD’de yüzde 1,9, Çin’de ise yüzde 12,2 arttı. Infiniti, 2017’de gerçekleştirdiği 246 bin 492 satış adedi ile satışlarını önceki yıla göre yüzde 7 artırmış oldu.

Mitsubishi Motors, 2017 yılında gerçekleştirdiği 1 milyon 30 bin 454 satış adedi ile 2016’ya göre satışlarında yüzde 10’luk bir artış kaydetti.

Mitsubishi Motors şirketinin Drive For Growth planı için, bir önceki yıla göre satışların yüzde 56 arttığı kilit pazar olan Çin, satış hacminin artmasında en önemli faktör oldu. 129 bin 160 adet satış rakamı ile Çin, yerli üretim olan Outlander modeline olan büyük ilgi sayesinde Mitsubishi Motors’un en büyük pazarı haline geldi.

Çok amaçlı kompakt model olan XPANDER’ın Endonezya’daki lansmanı, ASEAN bölgesinin performansına olumlu bir katkı sağladı ve satışlar yüzde 17’lik bir artış ile 242 bin 224 adede ulaştı. Japonya’da kei-car otomobiller pazarlanmaya devam ederken, satışlar da yüzde 7 arttı.

Elektrikli Araç Pazarında Her Zaman Lider

Nissan LEAF modelinin lansmanının gerçekleştiği 2010’dan bu yana Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, dünya çapında farklı markalar altında 540 bin 623 adet elektrikli aracın satışını gerçekleştirdi. Toplam satışlar göz önünde bulundurulduğunda, İttifak’ın elektrikli binek + hafif ticari araç pazarında dünya liderliği sürüyor.

Herkesin ulaşabileceği ilk elektrikli otomobil olan Nissan LEAF, Aralık 2010’daki lansmanından bu yana gerçekleşen 300 binin üzerindeki satış adedi sayesinde dünyanın en çok satılan elektrikli otomobili olmaya devam ediyor.

2017’de lansmanı gerçekleştirilen Yeni Nissan LEAF ile daha geniş bir ürün gamının yanı sıra ileri teknoloji ve dinamik bir tasarım da sunuldu. Japonya’da geçen yıl satışa sunulan model, 2018 yılında ABD ve Avrupa gibi diğer önemli pazarlara da sunulacak. Yeni Nissan LEAF, dünya çapında 40 binin üzerinde sipariş alırken, bunların 13 bin adedi Japonya’dan, 13 bin adedi Amerika Birleşik Devletleri’nden ve 12 bin adedi Avrupa’dan geldi

Nissan’ın Avrupa ve Japonya’da satılan hafif ticari modeli e-NV200’ün Avrupa’da menzili 100 km artırıldı.

Renault, 2017 yılında yüzde 23,8’lik bir pazar payı elde etti ve satışlarını yüzde 38 artırarak üst üste üçüncü yıl Avrupa’da elektrikli otomobil pazarının lideri oldu. Renault ZOE’nin satış oranı ise yüzde 44 artış gösterdi ve Avrupa’nın en çok satılan elektrikli otomobili oldu.

Renault ZOE, Renault Kangoo Z.E., Fluence Z.E. ve Renault Samsung Motors SM3 Z.E gibi elektrikli modellerin toplam satış miktarı 2011’den bu yana 150 bin adedi geçti.

Renault, 2017 yılında Master Z.E. modelinin lansmanını gerçekleştirerek, dünyada benzersiz olan sıfır emisyonlu bir hafif ticari araç serisini duyurmuş oldu. (ZOE’nin şirket otomobili versiyonu olan Twizy Cargo, Kangoo Z.E. ve Master Z.E.)

2017 yılında Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı 91 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi ve satışlarını 2016’ya göre yüzde 11 artırmış oldu.

İttifak 2022 Stratejik Planı

Renault-Nissan-Mitsubishi, İttifak 2022 stratejik planının bir parçası olarak 2022 sonu itibariyla, yıllık toplam 10 milyar Euro gelir artışı elde edeceğini öngörüyor. Bu dönemde 12 adet sıfır emisyonlu elektrikli aracın yanı sıra 40 adet otonom sürüş teknolojisine sahip aracın da lansmanlarının yapılması planlanıyor.

Yeni modellerin ve teknolojilerin pazara sunulması sayesinde, 2022 sonu itibariyla Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın toplam yıllık satışlarının 14 milyonun üzerine çıkacağı ve 240 milyar dolar ciro elde edeceği öngörülüyor.

İttifak İlk 10 Pazar

Ülke Toplam Satış Pazar Payı Çin 1.719.815 %6,2 A.B.D. 1.697.149 %9,8 Fransa 759.598 %29,8 Japonya 689.650 %13,2 Rusya 578.082 %36,1 Meksika 412.029 %27,0 Almanya 349.376 %9,4 İngiltere 309.172 %10,6 İtalya 293.362 %13,6 Brezilya 267.835 %12,3

Renault Grubu İlk 10 Pazar

Ülke Toplam Satış* Fransa 673.852 Rusya 448.270 Almanya 228.046 İtalya 215.901 İspanya 185.760 Türkiye 178.646 Brezilya 167.147 İran 162.079 İngiltere 115.262 Arjantin 115.243

* Twizy hariç 2017 tüm yıl (satışlar)

Nissan İlk 10 Pazar

Ülke Toplam Satış A.B.D. 1.593.464 Çin* 1.519.714 Japonya 590.905 Meksika 366.544 İngiltere 167.379 Kanada 146.677 Rusya** 107.168 Fransa 81.293 Brezilya 78.823 Almanya 76.133

*Venucia markası dahil ** Kazakistan dahil

Mitsubishi Motors İlk 10 Pazar