Remax Türkiye Gayrimenkul Koçuyla Görüştü
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Remax Türkiye Gayrimenkul Koçuyla Görüştü


Remax Türkiye Gayrimenkul Koçuyla Görüştü
Remax Türkiye Gayrimenkul Koçuyla Görüştü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 10:36:45
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Remax Türkiye tarafından yapılan değerlendirme ve bir etkinliğin ardından dünyanın en iyi gayrimenkul koçu olarak ifade edilen Richard Robbins ile görüştü.

RE/MAX Türkiye, düzenlediği Recharge etkinliğinde dünyanın en iyi gayrimenkul koçu olarak gösterilen Richard Robbins’i ağırladı. Etkinlikte konuşan Robbins, RE/MAX Türkiye’nin broker ve gayrimenkul danışmanlarına düşünce tarzını mükemmelleştirmenin ipuçlarını verdi.

Dünyanın en iyi gayrimenkul koçu olarak gösterilen ve Rep Magazine tarafından ‘endüstri ikonu’ olarak tanımlanan Richard Robbins, RE/MAX Türkiye’nin düzenlediği Recharge etkinliğinde gayrimenkul broker ve danışmanları ile bir araya geldi.

1.000’i aşkın RE/MAX Türkiye çalışanının katıldığı etkinlikte konuşan Robbins, etkili sonuçlar alabilmek için düşünce tarzının nasıl mükemmelleştirilebileceğinin sırlarını paylaştı. Günlük kararları almak ve nihai hedefe erişmek açısından geleceğe odaklanmanın etkisine değinen Robbins, profesyonellerin çalışmaları sırasında takip etmeleri gereken, diğer tüm sonuçları etkileyecek en önemli ölçüt konusunda da bilgi verdi.

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