RE/MAX Türkiye, düzenlediği Recharge etkinliğinde dünyanın en iyi gayrimenkul koçu olarak gösterilen Richard Robbins’i ağırladı. Etkinlikte konuşan Robbins, RE/MAX Türkiye’nin broker ve gayrimenkul danışmanlarına düşünce tarzını mükemmelleştirmenin ipuçlarını verdi.

Dünyanın en iyi gayrimenkul koçu olarak gösterilen ve Rep Magazine tarafından ‘endüstri ikonu’ olarak tanımlanan Richard Robbins, RE/MAX Türkiye’nin düzenlediği Recharge etkinliğinde gayrimenkul broker ve danışmanları ile bir araya geldi.

1.000’i aşkın RE/MAX Türkiye çalışanının katıldığı etkinlikte konuşan Robbins, etkili sonuçlar alabilmek için düşünce tarzının nasıl mükemmelleştirilebileceğinin sırlarını paylaştı. Günlük kararları almak ve nihai hedefe erişmek açısından geleceğe odaklanmanın etkisine değinen Robbins, profesyonellerin çalışmaları sırasında takip etmeleri gereken, diğer tüm sonuçları etkileyecek en önemli ölçüt konusunda da bilgi verdi.