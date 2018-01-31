Yetkilendirilmiş Yükümlü Ödülünü Bien Seramik Aldı
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Yetkilendirilmiş Yükümlü Ödülünü Bien Seramik Aldı


Yetkilendirilmiş Yükümlü Ödülünü Bien Seramik Aldı
Yetkilendirilmiş Yükümlü Ödülünü Bien Seramik Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 10:39:57
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Bien Seramik yapmış olduğu çalışmaların ardından Türkiye'de sadece belirli firmaların sahip olduğu yetkilendirilmiş yükümlü belgesini almaya hak kazandı.

Bien Seramik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren firmalara verilen ‘’Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’’ (Authorised Economic Operator) adlı belgeye sahip oldu. Kayıt sistemi düzenli, mali yeterliliği olan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip, güvenilir firmalar için verilen ‘’Yetkilendirilmiş Yükümlülük Statüsü’’ belgesi, firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü göstergesi.

10 yılı aşkın süredir sektörüne taşıdığı ilklerle adından söz ettiren Bien Seramik böylece Türkiye’de sayılı firmada bulunan ‘’Yetkilendirilmiş Yükümlü’’ belgesine sahip olanlar arasında yer aldı. 

Bien Seramik, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında 21.05.2014 tarihinde ‘’Yetkilendirilmiş Yükümlü’’ statüsü almak için başvuruda bulundu. Belgeyi almaya hak kazanan Bien Seramik’e sertifikayı Gümrük Bölge Müdür Vekili Mehmet Yapıcı verdi. Bien Seramik adına sertifikayı Kalite Güvence Uzmanı Ahmet Pehlivan teslim aldı.

Bu belgenin sağladığı statü ile gümrük işlem maliyetlerinde ve tedarik masraflarında tasarruf edilecek. Gümrük işlemlerin kısalması ile birlikte artan rekabet gücü, ilgili statünün tanındığı ülkelerde de avantajlar sağlanacak.

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