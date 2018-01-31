İklimlendirme sektöründe geliştirdiği ürünlerle birçok ilke imza atan DemirDöküm, bu kış mevsiminde de sıcak yuvaların gözdesi olacak. Yoğuşmalı kombileri ile Türkiye'nin yanı sıra 50 ülkede de on binlerce aileye ısı konforu sunan DemirDöküm, Nitron Condense, Nitromix ve akıllı oda termostatı Migo ile maksimum düzeyde yakıt tasarrufu sağlayacak.

Yüzde 100 Türk mühendisler tarafından geliştirdiği yoğuşmalı kombi ürün ailesi ile dünya genelinde on binlerce aileye ısı konforu yaşatan DemirDöküm, bu kış mevsiminde de doğal gaz faturalarını kontrol altında tutacak. Türkiye'de ilk döküm radyatör, panel radyatör, ilk kombi, üretimini gerçekleştiren DemirDöküm, yoğuşmalı kombi ürün ailesi ile minimum yakıt sarfiyatıyla maksimum verim sağlayarak sıcak yuvaların gözdesi olacak.

DemirDöküm’ün yenilikçi ve üstün teknolojiye sahip ürünleriyle Türkiye ve dünyada pazar payını her geçen gün artırdığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “ABD'nin önde gelen tasarım profesyonelleri ve sanayi girişimcileri ile oluşturulan bir jüri tarafından değerlendirilen ürünlerimiz, sektörün en prestijli ödüllerinden Good Design ve Green Good Design'e dördüncü kez layık görüldü. DemirDöküm’ün yenilikçi tasarım anlayışıyla üretilen yoğuşmalı kombilerimiz, boyutları, özel yakıt karışımı ünitesi, sahip olduğu teknolojiler ile üst düzey ısı konforu sağlıyor. Akıllı oda termostatı ile standart kombilere kıyasla yüzde 35’lere varan tasarruf yaptıran yoğuşmalı kombiler, ısınma için harcanan bütçede kullanıcısına önemli tasarruf yaptırıyor. Yoğuşmalı kombiler, ülkemizin ithalat faturalarını düşürürken, doğayı da koruyor” dedi.

Yüzde 103 Enerji Verimliliğine Sahip

Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirilen DemirDöküm Nitron Condense yoğuşmalı kombi, kompakt boyutları, yenilikçi metal görünümü, şık tasarımı ve kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu yeni teknolojilerle bu kış evlere ekstra konfor, güven ve maksimum verimlilik vadeden DemirDöküm Nitron Condense yoğuşmalı kombi, üstün özellikleri ile yüksek enerji tasarrufu ve yüzde 103 norm enerji verimliliği sağlıyor. Yeni nesil kumanda paneli ile kullanıcısını karmaşadan kurtaran Nitron Condense, istenildiğinde güneş enerji sistemiyle birlikte de kullanılabiliyor.

Hem Tüketicileri Hem Doğayı Koruyor

Ortamın ısı ihtiyacına göre en uygun güçte çalışan ve gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçen Nitromix, yüzde 108 verimlilik vadediyor. Düşük ses seviyesiyle de ön plana çıkan Nitromix’in üzerindeki geniş dijital ekranı sayesinde, tesisat suyu sıcaklığı, kullanım suyu sıcaklığı, hata kodları ve tesisat suyu basıncı rahatlıkla takip edilebiliyor. Kademeli fan modülasyonuyla üst düzey verimlilik elde edilen Nitromix, yüksek enerji tasarrufu özelliğiyle hem tüketicileri hem de doğayı koruyor.

Akıllı Oda Termostatı, Migo

Isıtma, soğutma ve yenilenebilir enerji alanında sektöre sunduğu ürünlerle geleceğe ışık tutan DemirDöküm'ün yüksek teknoloji ile geliştirdiği Migo ile kullanıcılar, evden kilometrelerce uzaktan Apple ve Android işletim sistemine sahip akıllı akıllı telefonlarıyla kombilerini kontrol edebiliyor. Birden fazla cihazın kontrolünü gerçekleştirebilen uygulama sayesinde kullanıcılar ister oda sıcaklığına, ister su sıcaklığına anlık olarak müdahale edebiliyor. Zamanlayıcı programları ve tüketim izleme gibi kullanıcıya özel deneyimler de sağlayan Migo, evin ısı davranışını belirlemek amacıyla internetten aldığı hava tahmin bilgilerinin yanı sıra daha önce kaydedilen tüm verileri de kullanabiliyor. Ürün, çalıştırıldıktan iki hafta sonra e-bus iletişimi sayesinde doğru zamanda doğru ayara ulaşmak için kombinin ne zaman ve hangi sıcaklıkta çalıştırılacağını belirleyebiliyor.