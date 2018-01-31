Elektronik ticaret, geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerini değiştirirken, kurumlar ve bireyler arasındaki iletişimi hızlandırıyor. Tüketicilere farklı kullanım kolaylıkları sunan e-ticaret, birçok avantajı beraberinde getiriyor. E-ticaretin tüketicilere sunduğu verimliliği ve avantajları en uygun şekilde kullanıcılarına ulaştırmayı hedefleyen Tatilemerhaba.com, yazılım sektörünün önde gelen isimlerinin uzmanlığıyla kurulan online rezervasyon sitesi. Her bütçeye uygun tatil seçeneklerini sıralayan Tatilemerhaba.com, tatil araştırma ya da satın alma sürecinde kullanıcılarına her sorunun yanıtını bulabildikleri akıllı bir sistemle en kaliteli ve en uygun fiyatlı olanakları alternatifleriyle sunuyor.

Yurt İçi Seyahat Harcamaları 6 Milyarı Aştı

TÜİK verileri arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise seyahat başına yapılan ortalama harcamanın 388 TL olması. Verilere göre, yerli turistlerin seyahat harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,9 artarak 6 milyar 882 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti. Her bütçeye uygun tatil konseptiyle hizmet veren Tatilemerhaba.com, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en iyi fiyatı ayrıcalıklı ödeme seçenekleriyle sunuyor. Kullanıcılar, Tatilemerhaba.com tarafından geliştirilen “Akıllı Bul” özelliği sayesinde mevcut bütçelerini aşmadan, seçim yaptıkları bölgelere yakın lokasyonlardaki veya seçim yaptıkları tarihlere yakın tarihlerdeki daha uygun fiyatlı tatil seçeneklerini de inceleyebiliyor.

Seyahat Başına Yapılan Ortalama Harcamalar 388 TL

Yıllardır yazılım sektöründe elde edilen üst düzey tecrübe ve teknik altyapı ile turizm sektörünün önde gelen uzmanlarıyla Tatilemerhaba.com’u hayata geçirdiklerini belirten Tatilemerhaba.com Genel Müdürü Cenk Erözer, “Turizm sektöründeki canlanma giderek artıyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda da bu iyileşmenin somut sonuçlarını görebiliyoruz. 2017 yılının ikinci çeyreğindeki verilere göre, seyahat başına yapılan ortalama harcamaların 388 TL olduğunu görüyoruz. E-ticaret girişimlerinin de bu büyüme ivmesine büyük katkılar sağladığını söyleyebiliriz. Tatilemerhaba.com olarak, online rezervasyon sitemiz, tamamen müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri öngörülerek hazırlandı. Sorgulama aşamasından satın alma aşamasına kadar geçen sürecin, hızlı, doğru, güvenilir bir şekilde çalışması için gerekli tüm altyapı eksiksiz olarak tesis edildi. Sitemizi inceleyen kullanıcılarımız, bugüne kadar ihtiyaç duydukları tatil planlarına uygun fiyatlarla ve kolay şekilde ulaşabiliyor. Artık tatile gitmenin akıllı yolu Tatilemerhaba.com’dan geçiyor.” dedi.