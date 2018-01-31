31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!
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31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!


31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!
31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-31 Saat: 10:49:18
Anasayfa Altın&Döviz 31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!

Altın piyasası bugüne yine hareketli başladı. Güncel altın fiyatları altın yatırımcısının dikkatini çekmeyi sürdürdü. Gram altın güne kaç liradan başladı? Çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını bugün kaç lira? Hepsi ve çok daha fazlası sizin için haberimizde!

Altın piyasası bugüne yine hareketli başladı. Güncel altın fiyatları altın yatırımcısının dikkatini çekmeyi sürdürdü. Gram altın güne kaç liradan başladı? Çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını bugün kaç lira? Hepsi ve çok daha fazlası sizin için haberimizde!

Altın Yatırımcısı Gözünü Kapalı Çarşıya Çevirdi

Altın yatırımcısı gözünü Kapalı Çarşıya ve piyasayı yakından ilgilendiren açıklamalara çevirdi. Bilindiği üzere altın yatırımcısı geçen yılı kârlı kapatmıştı. Piyasası 2018’in ilk ayında da yatırımcıyı memnun eden yükselişlere ev sahipliği yaptı. İşte “Ocak ayının son gününde altın fiyatları nasıl?” sorusunun cevabı…

Çeyrek Altın Bugün (31.01.2018) Kaç Lira?

Küçük yatırımcının gözdesi olan çeyrek altının alış fiyatı dün 273,66 lira olarak kayda geçmişti. Çeyrek altın bugüne ise alışta 260 lira 23 kuruştan başladı. Satış ise 266 lira 73 kuruş seviyesinde devam ediyor.

Altında favoriler arasında bulunan yarım altın güne alış baz alındığında 520 lira 46 kuruştan alıcı buluyor. Yarım altın satış fiyatı ise 533 lira 43 kuruş seviyesinde gerçekleşiyor.

Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Altında Cumhuriyet altınından vazgeçmeyenler dikkat! Cumhuriyet altını şu dakikalarda alışta bin 82 lira 40 kuruş oldu. Cumhuriyet altını satış fiyatı ise şu anlarda bin 98 lira 76 kuruş seviyesinde ilerliyor.

Bilindiği üzere çeyrek, yarım, cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatları işçilik nedeniyle farklı oluyor. Yatırımını altına yapmak isteyen fakat alış – satış işlemlerinde kayıp yaşamak istemeyen yatırımcı bu durumda gram altına yöneliyor.

Gram altın alış ve satışta yatırımcıya ciddi bir kayıp yaşatmazken, güne alışta 162 lira 62 kuruştan başladı. Satış fiyatıysa 162 lira 66 kuruş oldu.

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31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!
31 Ocak Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira? Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu? Altın Piyasasında Son Dakika!