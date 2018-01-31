Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği’nin ortak çalışması olarak düzenlenen ‘MAKTEK 1. Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım Yarışması’nda başvurular devam ediyor. TİAD’ın başlattığı yarışma ile meslek lisesi öğrencileri Türkiye’nin yeni CNC tezgahlarını tasarlayacak. Türkiye’deki meslek liselerinde yer alan 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerine açık olan yarışma için başvurular alınmaya başlandı. Yarışmaya başvurular16 Mart 2018 tarihine kadar sürecek. Sonuçlar ise MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda açıklanacak. Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma kapsamında ekonomik CNC kontrollü 2 eksen torna tezgahı tasarlayacak. Değerlendirilecek projeler, okulların sunumu ile TÜYAP Fuar Merkezinde komite tarafından değerlendirmeye alınacak. Yapılacak ön elemeden sonra 10 okul finale kalacak. Finale kalan 10 okuldan 3 ekip dereceye girecek. Sonuçlar ise MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nın açılış töreninde açıklanarak ödülleri verilecek. Dereceye giren ekipler para ödülü ile burs imkanına sahip olacak.

Bahçeşehir Üniversitesinden Yüzde 100 Burs

Dereceye giren ekipler para ödülü ve burs imkanına sahip olacak. Birinci ekip RENISHAW özel ödülü 20 Bin TL, ikinci ekip TİAD özel ödülü 15 Bin TL ve üçüncü ekip Tezmaksan Akademi özel ödülü olan 10 Bin TL’ye sahip olacak. Yarışmanın sponsorlarından Bahçeşehir Üniversitesi ilk 3’e kalan okullar içerisinden seçilecek 1 öğrenciye 4 sene boyunca yüzde 100 burslu okuma imkanı sağlayacak. Ön elemeyi geçen ve yarışmaya hak kazanan 10 okula ise LENOVO marka 10 adet work station bilgisayar hediye edilecek. Ayrıca Altınpergel yarışmasına katılan her takıma SOLIDWORKS Mekanik ve Elektrik tasarım, Analiz, Teknik iletişim ve Görselleştirme yazılımları olan SOLIDWORK CAD, Electrical, Simulation, Plastics, MBD, Composer ve Visualize ürünlerini sağlayacaktır. Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa haricindeki illerde bulunan takımlara YENASOFT tarafından mentörlük desteği verilecek.