Batı Anadolu Grubu’nun Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirdiği dev entegre tesis yatırımı grubun çimento ve klinker üretim kapasitesini iki katına çıkarırken, Türkiye’nin bu alandaki toplam ihracatının yüzde 10’unu da tek başına karşılayacak.

Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, Batısöke fabrikasının devreye alma çalışmalarının başlamasıyla birlikte lojistik ve enerji maliyetleri gibi birçok alanda önemli kazanımlar elde edeceklerine dikkat çekti. Tesiste 4 ayrı paketleme tesisi, kamyon dolum ünitesi, 2 paletizing ünitesi ve 2 big bag dolum sistemi yer alıyor.

Başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet veren Batısöke fabrikası, aynı zamanda yoğun bir biçimde ihracat da gerçekleştiriyor.

Grubun Üretim Kapasitesi 2,5 Katına Çıktı

Batı Anadolu Grubu, Batısöke fabrikasının hatlarının devreye alınması ile birlikte yıllık klinker üretim kapasitesini 4,05 milyon tona, çimento üretim kapasitesini ise 5,8 milyon tona taşıyor.

İhracata Yılda 40 Milyon $ Katkı

Daha fazla ürünü daha kısa sürede paketleme ve sevk etme olanağına kavuştuklarını belirten Feyyaz Ünal şunları söyledi: “Batıçim ve Batısöke fabrikalarında yılda toplam 20 milyon dolarlık klinker ve çimento ihracatı gerçekleştiriliyor. Batısöke fabrikamızın devreye girmesiyle mevcut ihracat miktarları ikiye katlanarak, 40 milyon dolar seviyelerine çıkacak.“

İhracat konusunda yeni pazarların kendilerini her zaman heyecanlandırdığına ve bu alanda yatırımlarına devam edeceklerine dikkat çeken Ünal “2010 yılından bu yana ağırlıklı olarak Batı Afrika pazarına yönelik ihracat gerçekleştirdik. Bu pazar bizim için hala önemini koruyor. Yeni pazarlar için Güney ve Orta Amerika ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri hedeflerimiz arasında. 2019 yılına kadar çalışmalarımızı tamamlayıp bu pazarlarda yer almayı arzu ediyoruz.“ dedi.

Bölge ve Ülke Ekonomisine Değer Katacak

2016 yılından bu yana Batısöke yatırımında toplam 7 bin 790 personel görev aldı. Tesisin inşası süresince 2 bin 150 tır dolusu malzeme sevk edildi, 3 bin 700 adet imalat ve montaj bilgilendirme raporu hazırlandı.

Faaliyet gösterilen tüm bölgelerin istihdamına katkı sağlamak misyonu ile hareket eden grup, Batısöke yeni üretim tesisi ile çalışan sayısını da yüzde 50 oranında artırdı.

Batısöke - Aliağa demiryolu hattının kullanılmasıyla çok önemli bir lojistik avantaj sağlayacaklarına değinen Feyyaz Ünal fabrikanın çevreye etkileri konusunda da şunları söyledi: “Bu yatırımı alanında en iyi teknolojileri kullanarak ve tümüyle sürdürülebilirlik felsefesiyle hayata geçirdik. Bu nedenle karbon salınımının çevreye etkisi minimuma inecek. Enerji maliyetlerimiz ise klinker üretiminde %14, farinde %33 ve çimento üretiminde ise %16 oranında düşecek. Enerji tasarrufu için Türkiye’deki tüm fabrikaların benzer iyileştirmeleri yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.”

2013 - 2018 yılları arasında toplam 1 milyar TL yatırım yapan Batıçim Batı Anadolu Grubu ayrıca Batıbeton İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla ve Denizli il ve ilçelerindeki toplam 3 milyon metreküplük kapasiteye sahip 22 hazır beton tesisi ile bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlıyor.