Kastamonu Entegre Bulgaristan Pazarında Büyümeye Devam Ediyor
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Kastamonu Entegre Bulgaristan Pazarında Büyümeye Devam Ediyor


Kastamonu Entegre Bulgaristan Pazarında Büyümeye Devam Ediyor
Kastamonu Entegre Bulgaristan Pazarında Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 10:57:23
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Ağaç panel konusunda sektörde etkili firmalardan birisi olan Kastamonu Entegre Bulgaristan pazarında da yatırımları ile birlikte büyümeye devam ediyor.

Ağaç bazlı panel sektörünün öncü markası Kastamonu Entegre, Bulgaristan Tesisleri’ne yönelik yatırımları ile A Sınıfı Yatırımcı Sertifikası sahibi oldu. Kastamonu Entegre Bulgaristan Genel Müdürü Çağatay Piyadeci, düzenlenen törende sertifikayı Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'dan teslim aldı.

Sektörün global markası Kastamonu Entegre’nin 2000 yılında devreye aldığı Kastamonu Bulgaria A.D., A sınıfı yatırımlar için sunulan teşvik belgesinin sahibi oldu. Belge, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un da katıldığı törende Kastamonu Bulgaristan Genel Müdürü Çağatay Piyadeci’ye sunuldu. Bulgaristan’daki yatırımlara yönelik desteklerin Bulgaristan Yatırımları Teşvik kanunu çerçevesinde sağlandığını vurgulayan Kastamonu Bulgaristan Genel Müdürü Çağatay Piyadeci “Tesislere yönelik gerçekleştirilen yatırımlar, kapasite arttırımları, üretimin çeşitlendirilmesi, üretim süreçlerinin yeniden yapılandırılması gibi başlıklar, A sınıfı yatırımcı sertifikası kapsamında değerlendiriliyor. Bulgaristan tesisimize kuruluşundan bu yana toplamda yapmış olduğumuz 100 milyon Euro yatırım ile hem teknolojimizi yenileyeceğiz, hem de üretim kapasitemizi iki katına çıkararak, Bulgaristan ekonomisine katkımızı arttıracağız.” açıklamasında bulundu.

Bulgaristan’ın Kazanlık bölgesi’ndeki Gabrovnitsa şirketinin özelleştirme idaresinden satın alınmasıyla kurulan tesislerde Bulgaristan pazarının %40’ına üretim yaptıklarını hatırlatan Piyadeci Tesiste üretilen, mobilya ve dekorasyon üretiminde kullanılan yüksek kaliteli ham ve melamin kaplı yonga levha ve pelet (biyokütle yakıt) Bulgaristan iç pazarının yanı sıra, Doğu Avrupa, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve İtalya’dan yoğun talep görüyor.” dedi.

Sosyal Politikaları ile Ödüllü Tesis

2015’te “Güvenlik Yılı” ilan edilen tesis, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin bir göstergesi olan “Prometheus” Ödülü’ne layık görüldü. Aynı yıl Bulgaristan Tarım ve Ormancılık Bakanı tarafından verilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Taşıyan Şirket” ödülünü aldı. 2000 yılından itibaren Kazanlık “Gül Festivali”nin ana sponsorları arasında olan Kastamonu Bulgaristan, Kazanlık Parkı Gül Bahçesi’nde bulunan Bulgaristan’ın tek Gül Müzesi’nin restorasyon çalışmalarına da sponsor oldu. Tesis, 2016 yılında Kazanlık Belediyesi tarafından “Bölgenin en hayırsever kuruluşu” seçildi.

En Büyük Türk Şirketleri Sıralamasındaki Yerini koruyor

Kastamonu Entegre, başta Bulgaristan olmak üzere yurt dışı tesislerindeki büyümesini sürdürürken, Capital Dergisinin yurt dışında kurulu en büyük Türk Şirketleri sıralamasında yerini koruyan Kastamonu Bulgaria, Bulgaristan’daki ikinci büyük Türk yatırımı konumundadır

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