Borsa Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 31 Ocak 2018
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Borsa Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 31 Ocak 2018


Borsa Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 31 Ocak 2018
Borsa Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 31 Ocak 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-31 Saat: 11:02:23
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Son Dakika! BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı – 31 Ocak 2018

Borsa İstanbul gün açılışı toparlanma eğilimiyle yaptı. BIST 100 Endeksi açılışta yüzde 0,31 değerlendi. Endeks 31 Ocak Çarşamba gününe 119.671,60 puanla başladı.

Borsa İstanbul gün açılışı toparlanma eğilimiyle yaptı. BIST 100 Endeksi açılışta yüzde 0,31 değerlendi. Endeks 31 Ocak Çarşamba gününe 119.671,60 puanla başladı.

BIST 100 Endeksi Güne İyi Başladı

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe yükseliş yönlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksindeki artış 368 bin 50 puana denk geldi. Açılıştaki puan 119 bin 671 sınırı geçti. Borsa yatırımcısı açılış puanıyla güne umutlu başladı.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksinin gün açılışındaki değişimi artış yönlü olarak kayda geçti. Endeks değeri yüzde 0,70 oranında yükseldi. 31 Ocak Çarşamba gününün açılışında holding endeksi yüzde 0,13 oranında geriledi.

Borsadaki sektör endekslerinden günün en iyi açılışı yapan elektrik olarak gözlemlendi. Endeksteki değer artışı yüzde 0,78’i buldu. Gün açılışında en fazla değer kaybının yaşandığı sektörse ticaret oldu. Endeks değeri yüzde 0,22 oranında kayıp yaşadı.

BIST 100 Tarihi Zirve Ardından Kazancın Bir Kısmını Geri Verdi

BIST 100 Endeksi bilindiği üzere yeni haftaya yükseliş yönlü başlamıştı. Endeks değeri tarihi zirveye kadar çıkmış, sonrasında ise kâr satışları nedeniyle kazancın bir bölümünü geri vermişti. BIST 100 Endeksi kayıplara dünde devam etti. Dünkü gelişmeler arasında bankacılık hisselerinde satış yönlü hareketler en dikkat çekenlerden oldu. Satışlar BIST 100’ün 120 bin sınırının altına inmesini beraberinde getirdi. Gün sonunda kapanış göstergesi 119.303,10 puanı kayıt altına aldı.

Piyasa uzmanlarına göre BIST 100 Endeksi teknik açıdan 121 bin 500 noktasında direnç gösterecek. Endeksin destek konumu ise 119 bin puan olarak öngörüldü.

Uluslararası piyasalar bugün FED toplantısı açıklamalarını yakında takip edecek. ulusal piyasalarsa Aralık ayı dış ticaret verilene tepki verecek. 

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