AGT Mobilya Yeni Atamalar Gerçekleştirdi
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AGT Mobilya Yeni Atamalar Gerçekleştirdi


AGT Mobilya Yeni Atamalar Gerçekleştirdi
AGT Mobilya Yeni Atamalar Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 11:04:48
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Türkiye'nin en önemli mobilya markası olan AGT son dönemlerde hizmetleri geliştirmek adına İran Ülke Genel Müdürlüğü ile AGT Türkiye Tedarik Zinciri Direktörlüğüne atamalar gerçekleştirildi.

Türkiye’nin lider mobilya bileşenleri markası AGT’nin İran Ülke Genel Müdürlüğü görevine Mesut Demir, AGT Türkiye Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevine ise Kağan Apalı atandı.

İnovatif, işlevsel ve trend yaratan ürünleriyle mobilya bileşenleri sektörüne yön veren AGT’de iki önemli atama gerçekleştirildi. İnşaat çalışmaları hızla devam eden İran Fabrikasının bu yıl sonunda devreye alınması planlanıyor ve AGT’nin bu yatırımına “İran Ülke Genel Müdürü” olarak Mesut Demir atandı. Kağan Apalı ise “Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü” oldu.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde, İşletme Yüksek Lisansını (MBA) ise Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlayan Mesut Demir; Ülker Gıda, Besler Gıda, Kellogg’s Türkiye ve Saray Bisküvi gibi yerel ve global firmalarda Proje Yöneticisi, Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü ve Entegre Tedarik Zinciri Direktörü pozisyonlarında görev almıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Kağan Apalı, iş hayatına Yıldız Holding iştiraki olan Polinas Plastik’te başladı. Aynı şirkette Üretim Planlama Yöneticisi, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Grup Müdürü gibi farklı yönetsel pozisyonlarda görev yapan Apalı, 2016 yılından itibaren grup şirketlerinin Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini yürütmüştür.

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