Anadolu Hayat Emeklilik, ebeveynlerin birikim eğilimleri üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. 30-55 yaş arasında, evli ve çocuk sahibi kadın ve erkeklerin oluşturduğu odak gruplarla gerçekleştirilen araştırmaya göre, çocuklar ailenin en büyük birikim yapma motivasyonu olurken, hayat sigortaları, BES ve vadeli mevduat hesabı öne çıkan birikim yöntemleri olarak dikkat çekiyor.

Birikim Okul Çağında Başlıyor

Araştırmaya göre, çocuk için birikim ve yatırım kararlarında ebeveynlerin geçmişte kendi ailelerinden gördükleri davranışlar önem kazanıyor. Çünkü aslen her ebeveyn kendi çocuğuna en az kendi ailesinin ona yaptığı kadar yatırım yapmak istiyor.

Çocuklar için birikime genellikle okul çağında başlanıyor. Çocuklar adına yapılan hayat sigortalarını biriktirilen harçlıkların dövize çevrilip yastık altında saklanması ve doğum/sünnet gibi vesilelerle toplanan altınlar takip ediyor. Bazı ebeveynler ise çocuklarını lehtar göstererek bireysel emeklilik hesabı açmayı tercih ediyor. Önümüzdeki yıllarda çocuk adına da bireysel emeklilik hesabı açılmasına ilişkin düzenlemelerin getirilmesi bekleniyor.

Çocuk Adına Yatırım İmkanı

Anadolu Hayat Emeklilik, çocukların gelecekteki finansal güvencesi olacağına inandığı Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’nı, çocukları adına tasarrufta bulunma talebi bulunan müşterilerinin beğenisine sunuyor. Ebeveynlerin çocukları için, eğitim, iş kurma, düğün gibi gelecek hayallerine kolaylıkla ulaşmalarına imkan sağlayacak bu ürün, aynı zamanda ödenen primlerin vergi matrahından indirilebildiği vergi avantajı ile de benzersiz bir fayda sunuyor. Dileyen müşteriler döviz cinsinden yatırım yapma olanağı elde ederken yüksek kar payı avantajından da faydalanabiliyor.

%54’lere Varan Oranlarda Vergi Avantajı

Hayat sigortasına ödenen primlerden elde edilen vergi avantajı içinde bulunulan vergi dilimine göre değişiklik göstermektedir. Aylık geliri 6.000 TL olan ve %35’lik vergi diliminde yer alan bir ebeveynin Çocuğum İçin Yatırım Sigortası’na aylık 300 TL prim ödediğini varsayalım. Ödenen prim vergi indirimi için geçerli olan limitlerin altında kaldığı için, primin tamamı gelir vergisi matrahından indirilebiliyor. Yatırım yapılan 300 TL’lik primin asıl maliyeti 195 TL olurken, 105 TL vergi avantajı olarak ebeveyne geri dönüyor. Böylece %54’e varan bir avantaj elde edilebiliyor.

“Birikim Yapmak İçin En Doğru Araç”

Araştırma tüm ebeveynlerin birikim yapmak istediğini ancak doğru yatırım aracını bulmakta zorlandığını gösteriyor. Bu açıdan hayat sigortalarının birikim yapmayı kolaylaştırdığına dikkat çeken Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Anadolu Hayat Emeklilik Çocuğum İçin Yatırım Sigortası, çocukları adına tasarrufta bulunmak isteyen ebeveynlerden büyük ilgi görüyor. Düzenli yatırımlara büyüme potansiyeli sunan ürün, aynı zamanda vergi avantajı ve yüksek kar payı fırsatıyla diğer yatırım araçları arasında bir adım öne çıkıyor. Ebeveynler elde edecekleri toplu parayı ister çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak, ister mezuniyetinde ona bir hediye almak, isterse de hayata atılırken ona destek olmak için kullanabiliyor. Üstelik Türkiye İş Bankası şubelerinden Şubat itibarıyla Çocuğum İçin Yatırım Sigortası yaptıranlara, Dijital Kumbara hediye ediliyor. Çocuklarına Dijital Kumbara almak isteyen ebeveynlerin İşCep kullanıcısı olmaları ve İş Bankası şubelerinden çocukları adına vadesiz TL hesabı ve vadeli kumbara hesabı açtırmaları yeterli oluyor. Para biriktirme alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanıldığına dikkat çekerek, toplumun her kesiminde birikim yapma algısını kuvvetlendirecek çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” dedi.