Merhum Nuri Özaltın Golf Severleri Biar Araya Getirecek
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Merhum Nuri Özaltın Golf Severleri Biar Araya Getirecek


Merhum Nuri Özaltın Golf Severleri Biar Araya Getirecek
Merhum Nuri Özaltın Golf Severleri Biar Araya Getirecek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-31 Saat: 11:14:14
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Gloria Hotels&Resorts kurucusu olan Nuri Özaltın'ın ölümünün ardından golf tutkunları bir araya gelerek yeni bir etkinlik düzenlediler.

Doğanın merkezinde Golf’ten Spa’ya, A la Carte restoranlardan eşsiz kumsala kadar pek çok ayrıcalıklı seçeneği bir arada sunan Gloria Hotels & Resorts, kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın anısına düzenlenen “Nuri Özaltın Memorial Trophy” kapsamında golf sporuna gönül verenlere ev sahipliği yapacak.

Kaliteli ve yenilikçi hizmet ile hem çevreye hem de topluma katma değer sunan, uluslararası otelciliğin Türkiye’deki 20 yıllık markası olan Gloria Hotels & Resorts, geçen yıl ilki düzenlenen “Nuri Özaltın Memorial Trophy” kapsamında bu sene de ikinci kez misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Turizm yatırımlarının yanı sıra spor ve sporcuya verdiği destekle de tanınan, turizm sektörünün en saygın isimlerinden olan merhum Nuri Özaltın’ın anısına düzenlenecek olan turnuva 3 Şubat tarihinde başlayacak. Golf tutkunları bir hafta boyunca Gloria Hotels & Resorts’un ayrıcalıklı ortamında eşsiz zaman geçirecekler.

Turnuva, Belek Turizm Bölgesi'nde, Gloria Hotels & Resorts bünyesinde bulunan, birçok ödüle ve Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilmiş Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleşecek.

Etkinlikte, bireysel turnuvalardan özel gala yemeğine, workshoplardan golf sohbetlerine kadar birçok renkli aktivite, golf tutkunları ile buluşacak. Etkinliğin son gününde ise “Nuri Özaltın Onur Ödülü” en iyi skor ile bitiren yarışmacıya takdim edilecek.

Seçkin lezzetlerle hazırlanan özel gala yemeği ile bitecek olan turnuvada, konuklar Nuri Özaltın’ı anacak. 10 Şubat’ta sona erecek olan turnuva boyunca misafirler Gloria Hotels & Resorts’un huzurlu ve sakin ortamında doğayla iç içe bir hafta geçirecek.

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